Mina sa ćerkom izašla iz stana, Kasper u kolima besan kao ris: Novinari ih zatekli u nezgodnom trenutku, njemu PALA ROLETNA

Pevačica Mina Kostić i biznismen Mane Ćuruvija Kasper ponovo su u centru pažnje. Na Kasperov rođendan, par je uslikan u opuštenoj atmosferi. Posebnu pažnju privukla je Minina elegantna bela kombinacija, kaput, haljina, čizme i šal.

U domaćim medijima zabeležen je trenutak kada je Mina sa ćerkom Anastasijom izašla iz svoje zgrade, dok ih je Kasper čekao u automobilu. Obe su bile elegantno obučene u belim tonovima. Mina je, vidno raspoložena, ušla u automobil, dok je Kasper pokušavao da izbegne kamere, gestikulirajući paparacima da prestanu sa snimanjem i bio je vidno ljut.

Uprkos osudama okoline, par deluje srećnije nego ikada i već kuju planove za budućnost. Pevačica je otkrila da joj je partner bio velika podrška u teškom periodu.

- Baš me je digao iz pepela, bilo mi je sve zanimljivije. On će tu biti dok ne zatrudnim. To je lepa vest, širimo ljubav - rekla je Mina i dodala:

- Petoro dece. Mi već radimo na tome, čisto da vas obavestim. Od prvog dana, kao da se znamo 100 godina. Naravno da je to moja želja, ali najviše zbog njega, zato što on nije ostvaren kao otac... On je toliko dobar, jedno veliko dete.

Autor: D. T.