Evo zbog čega su Vidovdan i Odakle si sele izazvale bes u Hrvatskoj: Oglasila se Snežana Đurišić, na mrežama se tumače MOĆNI STIHOVI

Nastup Snežane Đurišić na pravoslavni Božić u Zagrebu, u okviru manifestacije „Srpsko veče“, izazvao je oštre reakcije dela hrvatske javnosti.

Iako je koncert protekao pred oko 2.000 posetilaca bez ikakvih incidenata, usledile su političke i medijske polemike, pa čak i krivična prijava protiv Srpskog narodnog veća (SNV), koju je podneo većnik Vukovarsko-sremske županije Nikola Kajkić.

Povod za prijavu bile su pesme koje je Snežana Đurišić izvela te večeri – među njima i "Vidovdan" i "Odakle si, sele", a naročito zajedničko pevanje "Vidovdana" sa publikom.

Pevačica je u Zagrebu izvodila tradicionalne i narodne pesme koje decenijama imaju mesto u srpskoj muzičkoj baštini.

Sama je naglasila da je došla na poziv, da je lepo primljena i da se nikada nije bavila politikom, već muzikom i umetnošću.

- Ja sam ta koja bi trebalo da tuži zbog ružnih reči koje su mi upućene zato što sam pevala svoje pesme koje nikoga ne vređaju. Ali naravno da neću da se bavim nekim bezveznjakovićima kojima je dosadno pa će propagirati mržnju i izigravati velike patriote - navela je Snežana Đurišić i dodala:

- Umetnik sam, pevač koji uveseljava svakoga ko želi da sluša muziku koju izvodim. Politikom se nikada nisam bavila, pa neću ni sada. A taj koji sebe naziva braniteljem, neka sebe brani i očisti svoju dušu od mržnje prema narodu koji mrzi - poručila je Snežana Đurišić na ovu temu.

Tumačenje pesme "Odakle si, sele"

Ova pesma je folklorna ljubavna dijaloška forma. Kroz umilne izraze ("sele", "brale") i motive narodne nošnje (jelek, anterija, opanci), ona govori o poreklu, zavičaju i identitetu, bez ikakvog poziva na netrpeljivost.

Reč je o kulturnom i etnografskom opisu, tipičnom za narodnu liriku, sa blagom, tradicionalnom erotskom simbolikom.

Tumačenje pesme "Vidovdan"

"Vidovdan" je lirsko-duhovna pesma o kolektivnom sećanju, veri i istorijskom pamćenju.

Kosovo je u tekstu predstavljeno kao unutrašnji, duhovni simbol, a ne politička parola.

Stihovi imaju molitveni ton i poruku moralne snage i istrajnosti, bez pominjanja neprijatelja ili poziva na sukob.

Autor: D. T.