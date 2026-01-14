AKTUELNO

MENJALA PEVAČE, SA JEDNIM DOBILA DETE, PA SE SKINULA: Fatalna plavuša pokazala novog muškarca i golišave fotke (FOTO)

Nekadašnja partnerka poznatih pevača i majka jednog deteta danas uživa u novoj vezi, a izazovnim fotografijama sa odmora zapalila je društvene mreže.

Bivša supruga frontmena „Magla benda“ Vladana Savića, Jovana Jocić, danas živi mirnim i ispunjenim porodičnim životom. U braku je sa novim partnerom, sa kojim je dobila dete, a delove njihove svakodnevice i zajedničke trenutke često deli sa pratiocima na Instagramu.

Ovoga puta Jovana je objavila fotografije sa odmora, na kojima se vidi koliko uživaju u zajedničkom vremenu. Na slikama iz bazena i spa centra ne kriju bliskost – grle se, razmenjuju nežnosti i zrače srećom, dok osmeh ne silazi sa njenog lica.Podsetimo, Jovana je ranije bila u dugogodišnjoj vezi sa pevačem Sašom Kovačevićem, koja je trajala četiri godine i završila se 2017. godine. Nakon toga započela je romansu sa Vladanom Savićem, sa kojim je dobila ćerku. Ipak, njihov brak nije opstao, a razvod je pevaču teško pao, posebno zbog deteta.

"Išao sam kod psihijatra"

Podsetimo, Savić je tada otvoreno govorio o emotivnim izazovima i potrebi da potraži stručnu pomoć.

Emocionalna energija na maksimumu. To je prosto neverovatan osećaj. Ljudi, i sad ponavljam, i ne krijem da sam išao kod psihijatra. I danas idem, jednom mesečno, jednom u dva meseca, odem kod čika Velje, malo porazgovaramo. Ne možete da shvatite koliko se osećate dobro nakon par meseci, koliko ste sposobni, koliko su svi, koliko ste uspešni i sposobni na svim poljima svog života. Na svim poljima, probajte. Ne kažem da treba da... Nisu svi za terapiju, naravno - kaže Vladan i dodaje:

To je toliko uspeha. Zahvaljujući mom psihijatru, ja sam sagradio predivan odnos sa Jovanom. Zahvaljujući moj psihijatru, ja provodim predivno vreme sa svojim detetom. Zahvaljujući moj psihijatru, ja sam na svom poslu, na visini zadatka vrlo na zavidnom nivou, vrlo profesionalno.

