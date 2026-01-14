Poznati hrvatski influenser VENČAO SE SRBINOM, pa otkrio da li PLANIRAJU DECU: Verujem da tu ne bih imao samokontrolu... (FOTO)

Poznati hrvatski influenser Marko Vuletić godinama na društvenim mrežama otvoreno govori o privatnom životu i temama koje se tiču partnerskih odnosa.

Njegov životni partner Bogoljub, poreklom iz Kruševca, često je deo tih razgovora, a njihova veza privukla je pažnju javnosti upravo zbog iskrenosti i otvorenog pristupa. Nakon što su u martu prošle godine ozvaničili zajednicu na osnovu Zakona o životnom partnerstvu, Marko i Bogoljub nastavili su da sa pratiocima dele lične stavove o porodici, odnosima i društvenim reakcijama, bez ulepšavanja i zadrške.

Marko Vuletić, influenser iz Hrvatske, odgovarao je na Instagramu na pitanja pratilaca, a jednog od njih zanimalo je da li planira da ima decu sa svojim partnerom Srbinom Bogoljubom iz Kruševca putem usvajanja ili surogat-majčinstva.

"Ne verujem. Mislim da nemamo živaca, ni ja ni on, za reakcije ljudi i ja to ne želim da prolazim s detetom. Ne želim detetu koje je već prošlo kroz neku vrstu torture da ga dočeka neko nevaspitano dete i kaže: 'Gde su ti tate, pe*eri?'. Verujem da ja tu ne bih imao samokontrolu i iz tog razloga trenutno ne razmišljamo o tome. Lepo mi je, imam mir i veselje sa Bogijem i koliko god bi to bilo lepo, mislim da nije vreme. Granice se, valjda, pomeraju uvek, samo ja nisam spreman da pomerim tu", napisao je.

On je ujedno otkrio i da li je sklapanje braka sa Bogoljubom iz Srbije uticalo na njegov odnos s drugim ljudima.

"Svi naši prijatelji, roditelji i šire društvo znaju i nisu postavili nijedno pitanje, niti se meni ili njemu narušio ijedan odnos. Svi su nas dočekali sa srećom i oberučke zagrlili, jer vide da smo srećni. Mladim ljudima koji se pronalaze želim da kažem neka znaju da će većina ljudi ostati u vašim životima i da puste ove koji ne razumeju da blebeću do preksutra. Najbitniji ste vi, niko drugi. Puno fokusa je ovde na mojim roditeljima, jer ste ih dugo gledali. Oni trenutno doslovno ruše ceo stan i sve preuređuju i zato ih nema. Seka je upravo pored mene i svi smo u nikad boljim odnosima. Ne objavljujem jer oni nisu birali da budu javni, ali je sve u redu. A i vi ste predivno prihvatili Bogija ili kako ga neki zovu Bogdan, hvala vam", poručio je.

Takođe, Marko je otkrio i šta misli o otvorenom braku i da li bi ikad mogao da živi u takvoj vrsti veze.

"Brak ili veza, kako god. Moram priznati da mi je taj koncept stran i nekako ne razumem poentu. Ako je samo zbog se*sa da želiš treću osobu, šta je loše s osobom s kojom si na prvom mestu? Da li je išta loše ili je samo bitan se*s i ta sloboda? Ako je sloboda toliko bitna, zašto si onda u odnosu s drugom osobom? Da li emocije koje deliš s partnerom ili partnerkom ne možeš da podeliš s najboljim prijateljima, pa onda da imaš se*s s koliko god ljudi želiš? Ne znam, to su sve pitanja koja mi se vrte po glavi. Ja nužno nisam za to, ali kako odrastam, vidim da postoji toliko različitih se*sualnih poriva da sebi ne dopuštam nikakvo gađenje, nego jednostavno prihvatam da ljudi nemaju iste preference kao ja", zaključio je Marko, a prenosi story.hr.

Marko Vuletić i njegov partner Bogoljub iz Kruševca u martu prošle godine sklopili su životno partnerstvo. Fotografije koje su napravili ispred zgrade Gradske skupštine Zagreba izazvale su burne reakacije. Između Marka i Bogoljuba je 12 godina razlike, ali hrvatski influenser tvrdi da se to u njihovom odnosu gotovo i ne oseti jer je Bogoljub, kako se našalio, "gen Z u duši".

Autor: M.K.