HAOS U AMERICI ZA DOČEK SRPSKE: Boban Rajović stigao ozbiljnom mašinom i zaradio 35.000 evra, Florida na nogama (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Privatna arhiva/Boban Rajović ||

Doček Srpske nove godine na Floridi obeležio je koncert pevača Bobana Rajovića, koji je nastupio u poznatom klubu u kom su ranije nastupali brojni svetski DJ-evi.

Rajović je na događaj stigao u ozbiljnoj „mašini“ – luksuznom Rolls-Royceu, koji su obezbedili organizatori, što je privuklo pažnju okupljenih još pre početka koncerta. Interesovanje za nastup bilo je veliko, pa je koncert rasprodat dve nedelje unapred.

Foto: Privatna arhiva/Boban Rajović

Prema navodima bliskim organizaciji, pevač je za ovaj nastup inkasirao honorar od oko 35.000 evra.

Foto: Privatna arhiva/Boban Rajović

- Oduševljen sam prijemom, dočekom, ali pre svega našom dijasporom koja je sa mnom priredila noć za pamćenje. Vraćam se na spektakularan način ponovo-, poručio je Rajović.

Foto: Privatna arhiva/Boban Rajović

Pevača je tokom boravka u Americi pratila i supruga, koja se zajedno sa njim nalazi na Floridi.

Autor: M.K.

