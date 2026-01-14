HAOS U AMERICI ZA DOČEK SRPSKE: Boban Rajović stigao ozbiljnom mašinom i zaradio 35.000 evra, Florida na nogama (FOTO)

Doček Srpske nove godine na Floridi obeležio je koncert pevača Bobana Rajovića, koji je nastupio u poznatom klubu u kom su ranije nastupali brojni svetski DJ-evi.

Rajović je na događaj stigao u ozbiljnoj „mašini“ – luksuznom Rolls-Royceu, koji su obezbedili organizatori, što je privuklo pažnju okupljenih još pre početka koncerta. Interesovanje za nastup bilo je veliko, pa je koncert rasprodat dve nedelje unapred.

Prema navodima bliskim organizaciji, pevač je za ovaj nastup inkasirao honorar od oko 35.000 evra.

- Oduševljen sam prijemom, dočekom, ali pre svega našom dijasporom koja je sa mnom priredila noć za pamćenje. Vraćam se na spektakularan način ponovo-, poručio je Rajović.

Pevača je tokom boravka u Americi pratila i supruga, koja se zajedno sa njim nalazi na Floridi.

Autor: M.K.