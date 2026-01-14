HANINU MAJKU SAM GLEDALA KAO SVOJU: Danijela Martinović i Petar Grašo raskinuli nakon 24 godine veze, a evo u kakvim je odnosima pevačica bila sa njegovom sadašnjom taštom

Danijela Martinović bila je nekoliko godina pevačica grupe Magazin, kada je bila svakodnevno u kontaktu sa današnjom taštom bivšeg partnera i suprugom frontmena Tončija Huljića.

Danijela Martinović, bivša ljubav pevača Petra Graša, progovorila je o tašti pevača sa kojim je preko dve decenije bila u vezi. Pevačica je bila gošća u HRT-ovom serijalu “Zauvijek autor” koji govori o životima i karijerama autora muzike ili tekstova, a tema je bila Vjekoslava Huljić.

"Poznajem je od 19 godine"Danijela Martinović je o Vjekoslavi i saradnji s njom govorila uprkos tome što je Tončijeva i Vjekoslavina ćerka Hana udala za njenog bivšeg partnera Petra Graša.

- Vjekoslavu poznajem od svoje 19. godine, dakle kad sam došla u Magazin. To je bio jedan vrlo, vrlo veliki zalogaj nakon Ljiljane Nikolovske, koja je po mom mišljenju i dan danas jedna od najboljih pevačica ovih prostora svih vremena, rekla je Danijela.Dodala je da je prvi album grupe Magazin bio odskočna daska za Vjekoslavu Huljić.

- Ona je otvorila velika vrata na koja je ušla i koja su večno ostala otvorena, dodala je Danijela i naglasila da je u mladosti Vjekoslavu gledala kao drugu majku.

"Osećala sam sigurnost u njoj"

- Ja kad sam započinjala, osjećala sam tu neku žensku sigurnost u njoj i znala sam često puta, pogotovo na festivalima kad bi se viđali, kad bi ona bodrila nas, sesti joj u krilo i to je bilo zaista tako prirodno, osetila sam neku majčinsku sigurnost u njenom krilu. I to sam kasnije shvatila, to uopšte nema veze s godinama, to naprosto imate u sebi i širite to iz sebe, rekla je Danijela.

Vjekoslava o Danijeli

Vjekoslava je, takođe, imala samo lepe reči za Danijelu.

- Kad je došla u bend, Danijela je bila jako mlada i bila je nekih osam, devet godina u bendu i kad je otišla njena se samostalna karijera ustanovila kao jedna vrlo raskošna karijera. Zapravo tih 90-ih godina, ona je bila možda najveća zvezda zabavne muzike i njen album je bio najprodavaniji album tih 90-ih godina s hitovima “Zovem te ja” i “Da je slađe zaspati, rekla je tašta Danijelinog bivšeg supruga, a preneo CDM.

Nova ljubav

Nakon raskida sa Petrom Grašom, pevačica Danijela Martinović uplovila je u vezu sa Josipom Plavićem, bivšim kriminalističkim inspektorom.Danijela je svog partnera inspirisala da se i on vrati muzici, te nastupa sa bendom "Izvan zakona", pa sada emotivni partneri dele još jednu zajedničku strast.

O ljubavi prema Josipu pevačica je svojevremeno govorila za medije, otkrivši šta o njemu zaista misli:

- Zaista mi je teško govoriti o Josipu jer takvu osobu nikada nisam imala priliku da upoznam. On je moje utočište, moja sigurna luka, moja podrška i moj oslonac.

Autor: M.K.