AKTUELNO

Domaći

PROCVETAO NAKON RAZVODA OD PEVAČICE! Društvene mreže preplavljene polugolim slikama isklesanog tela, takav nije bio dok je bio u braku (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Jovan Pantić, bivši muž pevačice Marije Mikić reklo bi se po njegovim objavama na mrežama, posle razvoda cveta.

On je promenio profesiju, pa je sada menadžer pevača, a posvetio se i fizičkom izgledu, pa nakon kraha braka često vreme provodi u teretani, a rezultate napornog treninga rado deli sa svojim obožavaocima na mrežama.

Jovan je danas objavio sliku bez majice, pa je njegovo isklesano telo bilo u prvom planu. Ako se sećate Jovana dok je bio u braku sa Marijom Mikić složićete se da se dosta promenio. Od mršavog i visokog čoveka postao je nabildovani muškarac čije telo bi svi voleli da imaju.On po telu ima mnoštvo tetovaža, a jednu je posvetio i Mariji čiji je lik istetovirao na ruci.

Foto: Instagram.com

Prozivali ga zbog fotošopa

Bivši muž pevačice Marije Mikić nedavno je bio glavna tema komentara na društvenim mrežama kada je u fotošopu suzio struk, a sada je odlučio da pokaže kako zapravo izgleda. On je na svom Instagramu podelio fotografiju bez majice

Foto: Instagram.com

Istakao koliko mu je teško nakon razvoda

Inače, Jovan iz prvog braka ima jednog sina, dok je sa Marijom Mikić dobio sina i ćerku. On je nedavno podelio njihovu fotografiju i istakao da mu teško pada život bez njih.

- Nekada je moj dom bio svuda oko nas, a sada se osećam daleko od svakodnevnog zajedništva. U praznim sobama odzvanjaju koraci vaše radosti, i u njima čujem glasove koji me uče da dišem opet. Iako nismo vise zajedno pod istim krovom, ovi trenuci sa vama su moj dom. Možda nemam svoj krov, ali u vama imam dom - napisao je on nedavno u obraćanju sinu i ćerci.

Foto: promo

Autor: Pink.rs

#Bivši muž

#Jovan Pantić

#Marija Mikić

#Razvod

#pevačica

POVEZANE VESTI

Domaći

Marija Mikić izbrisana gumicom! Jovan Pantić nakon razvoda uživa u Dubaiju: Podelio atmosferu iz izlaska, LUDO SE PROVODI (FOTO)

Domaći

Haos na mrežama zbog muža Marije Mikić! Skinuo se i pokazao isklesano telo, devojkama popadale vilice (FOTO)

Domaći

Evo kako i sa kim bivši muž Marije Mikić slavi rođendan posle razvoda: Hvala vam za svetlo dok sam hodao mrakom (FOTO)

Domaći

'HTELA SAM DA SE UDAM DRUGI PUT' Neda Ukraden bila u braku s 14 godina starijim REDITELJOM, a ovaj moćnik ju je ZAPROSIO!

Domaći

NOVO OGLAŠAVANJE DŽENANOVE BIVŠE ŽENE NAPRAVILO BURU NA MREŽAMA: Nakon razvoda bacila sve u razmišljanje, evo šta je javno poručila

Domaći

Muž Marije Mikić pokazao u kakvom luksuzu uživa: Nakon razvoda napustio Srbiju, evo gde se nalazi dok svi bruje o bivšim supružnicima (FOTO)