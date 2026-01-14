AKTUELNO

ANA I RALE PONOVO U LJUBAVI! Nakon prijave za nasilje, zabrane prilaska i iznošenja prljavog veša opet uhvaćeni zajedno: Ona ne skida osmeh, a on...

Ana Nikolić i Rale rešili nesuglasice.

Pevačica Ana Nikolić i kompozitor Goran Ratković Rale viđeni su večeras kako zajedno razgledaju izloge u jednom tržnom centru, pa su, po svemu sudeći, rešili da njihovoj ljubavi daju još jednu šansu. Nakon i te kako turbulentnog perioda, u Beogradu su viđeni dobro raspoloženi i složni. Ani su obožavatelji prilazili i tražili da se fotografišu sa njom, a ona im je izlazila u susret.

Pevačica i kompozitor su sve vreme ćaskali i bili nasmejani, te su mnoge prisutne iznenadili kad su ih videli zajedno. Rale joj je pridržavao kaput dok je razgledala stvari, dok ona nije skidala naočare za sunce.

Ana Nikolić i Rale nizali skandale

Ana i Rale su se, podsetimo, pre nekoliko meseci žestoko posvađali na putovanju u Emirate, pa su se odvojeno vratili u Beograd, dok su se naširoko prepucavali i iznosili svoje strane priče.

Nju su čak i izbacivali iz hotela u Dubaiju, o čemu se naširoko pričalo, a sad su, po svemu sudeći, rešili da sve nesporazume ostave iza sebe. Ana je, inače, prošle godine prijavila Raleta za nasilje, pa je on dobio zabranu prilaska, o čemu se, takođe, mnogo pričalo.

