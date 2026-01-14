AKTUELNO

ANA JE DAMA NAŠE ESTRADE, MOGLI STE OKO DA JOJ IZBIJETE: Voditelj zgrožen zbog sramnog napada na Bekutu, najoštrije osudio dešavanja u Čačku!

Ana Bekuta nastupila je na trgu u Čačku, gde je doživela napad, što je nije sprečilo da koncert nastavi pevajući iz kombija.

Do incidenta je došlo kada je nekolicina okupljenih blokadera gađala pevačicu grudvama i ledenicama.

"Ana je dama naše estrade"

Tim povodom se oglasio voditelj Zoran Pejić Peja, koji je oštro osudio sramni napad koji se dogodio.

Foto: X printscreen

- Ana je dama naše estrade, nije zaslužila da joj se bacaju grudve. Šta bi bilo da je u pitanju majka ili sestra nekoga od tih napadača? Tako se ne ponaša prema damama. Estrada nema veze sa politikom, mi radimo ko god da nas pozove i zaposli. Naše privatno je na čijoj smo političkoj strani i za koga glasamo. Treba li neko da mi odrubi glavu zbog toga što imamo različito mišljenje? Strašno je to što se dogodilo. Ako mi se ne sviđa neki restoran, neću ići u njega da jedem. Nije mi jasno da neko dođe na nečiji nastup da bi ga gađao ledenicama. Tim ledenicama ste mogli oko da joj izbijete, ljudi! Dokle smo došli? - poručio je Zoran.

Foto: RED TV Printscreen

Na mrežama se oglasila i Jelena Karleuša. Ona je podelila snimak na kom se vidi kako Anu gađaju grudvama snega, dok ona pokušava da peva.

- Kakva sramota za srpski narod! Ana je nacionalno blago i zaslužuje poštovanje! Stidite se!!! - poručila je Karleuša.

Foto: Pink.rs, x.com/silvana

- Kakva je to zabluda da će retardi, takozvani "blokaderi", napadima na pevače promeniti vlast? Alo, retardi, jedino što možete je da napadate pevačicu? Ovo što radite je sramota i zlo koje nanosite sopstvenom narodu i za to će se kad-tad snositi odgovornost - dodala je Jelena.

