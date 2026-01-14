NAKON POMIRENJA S ANOM, OGLASIO SE RALE! Sve iznenadio izjavom, pa progovorio o svadbi: Srećni smo...

Pevačica Ana Nikolić i kompozitor Goran Ratković Rale posle žustrih svađa dali su još jednu šansu svojoj ljubavi. Nakon što su uslikani u šopingu zajedno, oglasio se Rale i progovorio o pomirenju.

Rale je bio vidno raspoložen, ali i pomalo iznenađen pitanjem o obnovi veze sa Anom Nikolić.

- Nikada se mi nismo posvađali da bismo se pomirili - šokirao je izjavom najpre Rale, a potom je prokomentarisao njihove svađe, te kroz smeh poručio:

- A to, pa to je bilo davno. Sada je sve u redu.Na pitanje da li će uskoro doći do dugo najavljivane svadbe, on nam je rekao:

- Lepo nam je, hvala vam.

Skandal u Dubaiju

Podsetimo, Ana e nedavno prošla kroz agoniju na putovanju u Dubaiju gde je bila sa Raletom, a odakle su se odvojeno vratili u Beograd zbog sukoba.

- Dok su me izbacivali iz hotela on je tamo bio u čaši, nije bio u sobi, ne znam gde je bio, šta je radio! Tamo nešto ne radi WhatsApp, nisam mogla da ga dobijem, čoveka nije bilo! Menjali smo sobe na svaka dva dana, pa je nastala zbrka sa osobljem - rekla je prvo Ana u podkastu Bokija 13.

Autor: M.K.