GODINAMA NISU DOBRE! Evo zašto su zaratile Rada i Kaća Grujić, u sve je umešan Manojlovićkin bivši dečko!

Nisu nikad otvoreno pričale o sukobu.

Tihi rat Rade Manojlović i Katarine Grujić traje već godinama, a pevačice se više i ne trude da izglade loš odnos. Kada se pre nekoliko meseci pojavila vest da je Kaća precrtala Radu jer je nije pozvala dok je ležala u bolnici sa teškom infekcijom bubrega, one to nisu želele da komentarišu.

Međutim, ni jedna ni druga, nikada nisu želele da otkriju pravi razlog njihove svađe, a tiče se dueta koji je trebalo da realizuju.

Kaća je prvo pričala da ne zna zbog čega više nije u dobrim odnosima sa Radom, a posle je rekla da je zatvorila vrata svima koji nisu bili uz nju kada je bila bolesna. Zbog toga joj rada, navodno, nije čestitala ni rođenje ćerkice, što je Grujićevoj bio dodatni pokazatelj da više nisu prijateljice. Međutim, Rada nikada nije želela da otkrije da se ona prva razočarala u Kaću, koja joj se nije javljala na telefon kada su imale dogovor da snime duet sa Harisom Berkovićem, sa kojim je Rada tada bila u vezi, jer je njemu to trebalo da bude odskočna daska u karijeri. Kaća je čula pesmu i pristala je da učini Radi, koja je tada već godinu dana bila u vezi sa Harisom.

Međutim, kada je trebalo da se uđe u studio, Kaća se više nije javljala na telefon. Kaća je na pitanje zašto se ne druži sa Radom imala jasan odgovor.

- Ja se nikada nisam svađala sa njom, samo su nam zahladneli odnosi, ne znam iz kog razloga, ali ako neko želi da ode od tebe ne treba da ga zadržavaš - rekla je Kaća.

Autor: R.L.