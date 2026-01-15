NEVOLJE U RAJU! Mina Kostić razočarana u Kapsera, on ne želi da je VODI U AMERIKU!

Veza naišla na prve prepreke!

Veza Mine Kostić i njenog dečka iz Amerika Maneta Ćuruvije Kaspera pod budnim je okom javnosti i jedna od najzanimljivija tema ovih dana.

Oni su odgovarali zajedno na pitanja, a onda je došlo do nesuglasica. Naime, Mina je kao iz topa odgovorila da bi živela kod njega u Americi, dok je on rekao da to nikad ne bi dozvolio jer ona u Srbiji ima dete koje još ide u školu.

Iako je njegova izjava bila razumna, Mina to nije doživela na isti način. „Njoj se nije dopalo što je ona kao iz topa rekla da bi se zbog njega preselila, a on ju je poklopio. Iako on nije imao lošu nameru, već je to rekao iz najboljeg razloga, Mina se naljutila jer je shvatila da je ispala smešna pred kamerama, pa se sada taj snimak vrti na svim društvenim mrežama

- Mina je očekivala da će Kasper barem razmotriti mogućnost zajedničkog života u Americi, jer je on već godinama tamo ima stabilan život, a njegova čvrsta odluka jeste da ta opcija ne postoji. To je kod Mine izazvalo pomešane emocije, a pre svega razočaranje - rekao je izvor blizak pevačici i dodao:

- Mina je žena koja ide srcem i kada voli spremna je da okrene ceo život naglavačke. Zato ju je pogodilo što on nije pokazao taj isti žar, makar u rečima - naveo je izvor.

Autor: R.L.