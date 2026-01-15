Pobegla je od rata, živela na rubu egzistencije, sina su joj odveli u Bosnu! Životna priča Indire Radić je kao scenario za film, a malo ko zna da je bila u vezi sa ovim poznatim muškarcem!

Preživela je sve i svašta.

Pevačica Indira Radić godinama svoju karijeru gradi na velikim hitovima, od kojih je zgrnula pravo bogatstvo i sada živi veoma luksuznim životom, ali nije uvek bilo tako. Naprotiv, Indira je preživela pakao rata, preseljenje iz rodne zemlje, bez osnovnih uslova za život i iz svega izašla kao pobednik.

Na samom početku karijere Indira je sarađivala sa „Južnim vetrom“, a potom je 1995. godine objavila album za PGP RTS, sa kojeg se izdvojila pesma „Srpkinja je mene majka rodila“. Upravo ta numera, iako izuzetno popularna, obeležila je i jedan od najtežih perioda u njenom životu.

Indirina majka Rosa je bila domaćica, a otac Živko funkcioner Saveza komunista Bosne i Hercegovine. Bio je fasciniran politikom koju je vodila indijska premijerka Indira Gandi po kojoj je pevačica dobila ime koje u prevodu znači cvet cvetova.

Roditelji su primetili Indirin talenat za muziku pa su je vodili na razna takmičenja. 1976. godine je na veselju otpevala numeru Kemala Maloviča „Neverice moja, vrati mi se“, a 1985. godine je proglašena za prvi glas Doboja. Osnovnu školu je završila u selu Stanari koje je od njene kuće bilo udaljeno 5 km. Pošto nije imala veliki izbor, odlučila se da upiše medicinsku školu, opšti smer, koja se nalazila u Doboju. Svaki dan je putovala i uveče se vraćala da prespava kod kuće jer je bila vezana za majku. Želela je da ide u muzičku školu, ali ona je bila suviše daleko. Kratko je radila kao medicinska sestra u bolnici u Zagrebu.

Početkom devedesetih, tokom ratnih dešavanja u bivšoj Jugoslaviji, Indira je sa suprugom, majkom i tek rođenim sinom Severinom napustila Bosnu i preselila se u Srbiju. Taj period pamti kao jedan od najtežih u životu.

Posebno traumatičan trenutak bio je kada joj je sin, tada četvorogodišnjak, bez njenog znanja odveden nazad u Bosnu. Usledila je dugotrajna i iscrpljujuća pravna borba, nakon koje je Severin vraćen majci. Taj događaj ostavio je dubok trag, ali i dodatno učvrstio njen karakter.

Jedina veza koju je otvoreno potvrdila bila je ona sa Goranom Kurtumom, koji je u tom periodu bio u braku. Iako su planirali zajedničku budućnost, veza je okončana krajem 2015. godine, pre svega zbog njene potpune posvećenosti poslu. Nakon raskida ostali su u korektnim odnosima, a Goran je imao dobar odnos i sa njenim sinom.

Poznata je i njena dugogodišnja veza sa producentom Goranom Ratkovićem Raletom. Njihov odnos bio je buran, ali i obeležen velikom podrškom – Indira mu je pomogla da se izvuče iz ozbiljnih dugova, čak i po cenu ličnih i profesionalnih rizika. Iako su kasnije sarađivali gotovo deceniju, razišli su se zbog zasićenja i nedostatka nove inspiracije.

Autor: R.L.