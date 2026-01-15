Otac je varao majku sa kućnom prijateljicom! Karamela otkrio potresne detalje iz detinjstva: Ona nije htela da se razvede, VOLELA GA JE!

Ipak najraniji period života pamti po lepom.

Goran Stojićević Karamela otkrio je da nedavno da je imao veoma buran period u detinjstvu, kada se saznalo da mu otac vara majku i to sa kućnom prijateljicom.

- Pa otac mi se švalerisao, i to s kućnom prijateljicom! Nažalost, roditelji mi nisu živi i zato sada mogu to da kažem - ispričao je voditelj.

On je istakao da je to za njega bilo tragično, ali da majka nije želela da se razvede jer je veoma volela njegovog oca.

- Meni je bilo tragično jer nisam shvatao da neko nekoga vara. Osećajan sam, Rak u horoskopu, i uvek sam se stavljao na stranu majke. Zbog toga me je otac i manje voleo, jer sam ga krivio. Tokom godina prestao je da vara majku i postao ozbiljan porodični čovek. Nikada nismo doživeli nikakvo nasilje, imao sam divno detinjstvo s povremenim očevim švalerskim kombinacijama. Kad vratim sećanja, mnogo toga je bilo i duhovito. Mama nikada nije htela da se razvede, volela ga je - rekao je Karamela.

Autor: R.L.