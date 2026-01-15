AKTUELNO

Domaći

Otac je varao majku sa kućnom prijateljicom! Karamela otkrio potresne detalje iz detinjstva: Ona nije htela da se razvede, VOLELA GA JE!

Izvor: Blic/Pink.rs, Foto: Pink.rs/M. Mijatović ||

Ipak najraniji period života pamti po lepom.

Goran Stojićević Karamela otkrio je da nedavno da je imao veoma buran period u detinjstvu, kada se saznalo da mu otac vara majku i to sa kućnom prijateljicom.

Foto: Pink.rs

- Pa otac mi se švalerisao, i to s kućnom prijateljicom! Nažalost, roditelji mi nisu živi i zato sada mogu to da kažem - ispričao je voditelj.

On je istakao da je to za njega bilo tragično, ali da majka nije želela da se razvede jer je veoma volela njegovog oca.

Foto: Instagram.com/gorankaramela

- Meni je bilo tragično jer nisam shvatao da neko nekoga vara. Osećajan sam, Rak u horoskopu, i uvek sam se stavljao na stranu majke. Zbog toga me je otac i manje voleo, jer sam ga krivio. Tokom godina prestao je da vara majku i postao ozbiljan porodični čovek. Nikada nismo doživeli nikakvo nasilje, imao sam divno detinjstvo s povremenim očevim švalerskim kombinacijama. Kad vratim sećanja, mnogo toga je bilo i duhovito. Mama nikada nije htela da se razvede, volela ga je - rekao je Karamela.

Autor: R.L.

#Goran Stojićević Karamela

POVEZANE VESTI

Domaći

MOLILA SAM DA BUDEM GOLA: Eva Ras priznala da je kolega odbijao poljubac sa njom u filmu: Hteo je da mi ogadi ulogu...

Hronika

'OTAC POZVAO MAJKU, REKAO JOJ DA PLANIRA DA UBIJE BRATA' Progovorio brat ubijenog muškarca iz Vladimiraca: Otkrio POTRESNE DETALJE

Domaći

Otac je bio protiv, rodbina nije prihvatala: Ljubavna priča Sanija i Natalije Trik FX je kao španska serija, evo sa kakvim problemima su se suočavali!

Zadruga

'TEBI JE PRORADIO EGO!' Ša uvideo Mioninu drastičnu promenu raspoloženja, ona priznala da oseća ogroman TERET jer nije obavila razgovor sa Stanislavo

Domaći

POBEGLA U TOPLIJE KRAJEVE: Bojana Lazić objavila snimak sa odmora, dok je u Srbiji sneg, ona se šeta u kupaćem (FOTO)

Domaći

KORDA SPREMAN NA SVE DA POVRATI ANU! Otkrio sve o zabrani prilaska i incidentu zbog kog ga je TRAŽILA POLICIJA!