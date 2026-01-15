TRUDNICA SVA OD ZLATA, A STOMAK DO ZUBA! Milica Todorović jednom objavom napravila HAOS NA INSTAGRAMU, komentari ne prestaju! (FOTO)

Broji sitno.

Popularna pevačica Milica Todorović broji sitno do porođaja, kada će prvi put postati mama. Ona je otkazala sve svoje poslovne angažmane i u potpunosti se posvetila trudnoći.

Sada je izazvala pravu pometnju na društvenim mrežama objavivši fotografiju statue od zlata koja prikazuje trudnicu u već poodmakloj trudnoći.

Ona je prožeta najdragocenijim dragim kamenjem, a komentari su se samo nizali. Bilo je poznatih koji su istakli da je Milica ovom objavom pogodila suštinu majčinstva.

Autor: R.L.