AKTUELNO

Domaći

TRUDNICA SVA OD ZLATA, A STOMAK DO ZUBA! Milica Todorović jednom objavom napravila HAOS NA INSTAGRAMU, komentari ne prestaju! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Broji sitno.

Popularna pevačica Milica Todorović broji sitno do porođaja, kada će prvi put postati mama. Ona je otkazala sve svoje poslovne angažmane i u potpunosti se posvetila trudnoći.

Foto: Instagram.com

Sada je izazvala pravu pometnju na društvenim mrežama objavivši fotografiju statue od zlata koja prikazuje trudnicu u već poodmakloj trudnoći.

Ona je prožeta najdragocenijim dragim kamenjem, a komentari su se samo nizali. Bilo je poznatih koji su istakli da je Milica ovom objavom pogodila suštinu majčinstva.

Autor: R.L.

#Milica Todorović

POVEZANE VESTI

Domaći

Voditeljka Zvezda Granda u 40. godini trudna: Sanja pokazala stomak do zuba, a ovo je luks stan u kom živi! (FOTO)

Domaći

ALEKS NIKOLIĆ PRIMLJENA U BOLNICU! Doktori je pripremaju za porođaj, a ovo su svi DETALJI!

Domaći

ODBROJAVA SITNO DO POROĐAJA: Prija blista u devetom mesecu, objavila sliku u cvetnoj haljini sa stomakom do zuba, OSMEH NE SKIDA SA LICA (FOTO)

Domaći

Ostalo je još deset dana do porođaja: Ćerka Siniše Mihajlovića objavila fotku sa ultrazvuka

Domaći

PINK.RS PAPARACO! Miljana Kulić rešena da ZAVEDE bivšeg, ali i sadašnjeg dečka svoje rijaliti rivalke? Prvo ispipala Luku, a onda se dodvoravala Asmin

Domaći

ČEKA DETE U PETOJ DECENIJI! Pevačica pokazala stomak do zuba, komentari se samo nižu! (FOTO)