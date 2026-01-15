ŠOK NA MUZIČKOJ SCENI! Pevačica najavila kraj karijere, ostala su još samo tri koncerta: Boli me kičma i kolena, jedva izdržavam

Velika muzička zvezda na prostoru bivše Jugoslavije, Tereza Kesovija, rešila je da završi svoju bogatu karijeru.

Pop pevačica ima u planu da održi još tri koncerta i da se oprosti od svoje publike.

- Jako sam puno radila i to je sad došlo na naplatu. Ali dobro je i godine su tu - rekla je Tereza Kesovija (87) i otkrila kako planira održati još tri koncerta i da će to verovatno biti kraj njene karijere.

- To je moja želja, ali videćemo kako će biti. Boli me kičma, bole i kolena, to je sve povezano, ali pevati još mogu. Želim se od publike oprostiti pesmom, ali, kažem, videćemo. Nadam se da ću skupiti snage, samo trebam fizički to izdržati, uz pomoć štapa ili stolice na sceni, nema veze - rekla je Tereza za Dubrovački dnevnik.

Ona je zamislila da ta tri poslednja koncerta budu u Dubrovniku, Zagrebu i Ljubljani.

- To bih silno želela. Glas je i dalje tu, to mi ne mogu oduzeti - istakla je Tereza.

Ona se prisetila i venčanja unuke Mile na kojem je zapevala, a koje se odigralo pre nekoliko nedelja.

- Uh, bilo je baš posebno, tako emotivno. Bilo je puno ljudi i jako lepa ceremonija. Moja Mila je bila tako lepa, to je bilo nevetovatno. Ona i muž Filip išli su na časove plesa, u jednom trenutku ju je digao iznad glave, a ja sam samo pomislila: "Nemoj mi je sad pustiti" - rekla je kroz smeh Tereza pa nastavila:

- Moram pohvaliti Filipa, dobar je i radan dečko. Jako mi je drago zbog to dvoje mladih ljudi - završila je Tereza Kesovija.

Autor: N.B.