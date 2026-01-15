AKTUELNO

ZAUVEK SAM ZAHVALNA BOGU! Saša Popović je pre više od 20 godina KRSTIO OVU POZNATU VODITELJKU!

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić ||

Bio joj je veliki oslonac.

Voditeljka Jovana Pešić godinama je bila saradnik pokojnom Saši Popoviću radeći kod njega u emisijama, a da oni nisu imali čisto poslovni odnos dokazala je voditeljka kada ga je pitala da joj bude kum.

Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić

Saša je bez razmišljanja pristao i učinio joj veliku čast, a potom je krstio i njenog brata.

- Tačno 1998. godine sam odlučila da se krstim i imala sam želju iz poštovanja i zahvalnosti da me Saša krsti, i to se desilo u crkvi Svete Petke. Nekoliko godina kasnije, pre odlaska u vojsku, i moj brat je želeo da ga Saša krsti. Mi smo mu i više nego zahvalni na svemu - rekla je voditeljka svojevremeno za medije.

Nakon što je Saša preminuo ona se od njega oprostila upravo fotografijom sa krštenja.

Foto: Instagram.com

- Zauvek zahvalna Bogu što si bio deo našeg života i zauvek ćeš biti. Počivaj u miru i neka ti je laka zemlja - napisala je ona tada.

Autor: R.L.

