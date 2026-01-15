ZAUVEK SAM ZAHVALNA BOGU! Saša Popović je pre više od 20 godina KRSTIO OVU POZNATU VODITELJKU!

Bio joj je veliki oslonac.

Voditeljka Jovana Pešić godinama je bila saradnik pokojnom Saši Popoviću radeći kod njega u emisijama, a da oni nisu imali čisto poslovni odnos dokazala je voditeljka kada ga je pitala da joj bude kum.

Saša je bez razmišljanja pristao i učinio joj veliku čast, a potom je krstio i njenog brata.

- Tačno 1998. godine sam odlučila da se krstim i imala sam želju iz poštovanja i zahvalnosti da me Saša krsti, i to se desilo u crkvi Svete Petke. Nekoliko godina kasnije, pre odlaska u vojsku, i moj brat je želeo da ga Saša krsti. Mi smo mu i više nego zahvalni na svemu - rekla je voditeljka svojevremeno za medije.

Nakon što je Saša preminuo ona se od njega oprostila upravo fotografijom sa krštenja.

- Zauvek zahvalna Bogu što si bio deo našeg života i zauvek ćeš biti. Počivaj u miru i neka ti je laka zemlja - napisala je ona tada.

