Ponoćno slavlje u luksuznom domu Emine Jahović u Turskoj: Sinovi joj priredili neverovatno iznenađenje (FOTO)

Pevačica Emina Jahović danas, 15. januara, napunila je 43 godine, a u porodičnom domu u Turskoj dočekalo ju je iznenađenje koje je izazvalo lavinu emocija.

Njeni sinovi, Jaman i Javuz, potrudili su se da mami prirede rođendansku čaroliju.

Dom su ukrasili balonima, a posebnu pažnju privukle su dve torte - na jednoj je pisalo "Mama", dok je druga nosila poruku "Srećan rođendan! Mnogo te volimo", što je pevačicu vidno dirnulo.

Emina je fotografije iznenađenja podelila sa svojim pratiocima na Instagramu, pokazujući koliko je srećna i ponosna na naslednike.

Na jednoj od slika, drži svog psa u naručju, dok su sinovi pored nje, a ispred njih torta sa upaljenim svećicama.

S obzirom da je u Turskoj ponoć stigla dva sata pre nego kod nas, slavlje je počelo ranije nego u njenoj rodnoj Srbiji.

Autor: N.B.