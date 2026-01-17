AKTUELNO

SVAKO JUTRO, NA PRAZAN STOMAK... Žena Đorđa Đokovića skinula 21 kilogram, ali jedne stvari NIJE MOGLA DA SE ODREKNE!

Izgleda kao avion!

Saška Veselinov, supruga Đorđa Đokovića, važi za jednu od najlepših i najzgodnijih dama sa naše javne scene. Ipak, nedavno je i ona kuburila sa viškom kilograma, ali je brzo našla rešenje.

- Svako jutro na prazan stomak popijem čašu sveže ceđenog celera ili toplu limunadu. Kad stignem, treniram dva puta dnevno. Ujutru idem u teretanu, a predveče kombinujem trening i brzi hod. Uspela sam da skinem 21 kilogram! - rekla je ona i dodala da ona i Đorđe ne jedu meso - rekla je Saška i dodala:

- Ranije smo za nekoliko obroka dnevno imali meso na tanjiru, ali se nismo osećali dobro u svojoj koži. Stalno smo bili bez energije i naduti, pa sam predložila da uradimo detoks. Izbacili smo meso i mlečne proizvode, ali i slatkiše. Dogovor je bio da to traje mesec dana. Međutim, kad smo videli rezultate, nismo želeli da se vraćamo na staro. I dalje jedemo burgere, koje inače obožavamo, ali sada niko ne ispašta jer su vegetarijanski. Mi ljudi smo sebični, po mnogim stvarima to zaključujem, ali sada pričam o stravičnom detalju, a to je da životinje moraju da stradaju kako bismo mi uživali u obroku -navela je ona.

