ARKANOVA SESTRA PRVA STIGLA NA POMEN: Slomljena od tuge na grob stavila CRVENE RUŽE, a evo ko je došao sa njom (FOTO)

Izvor: pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Komandant Srpske dobrovoljačke garde Željko Ražnatović Arkan ubijen je na današnji dan pre tačno 26 godina u hotelu "Interkontinental“ kad je u njega pucao Dobrosav Gavrić sa još dvojicom saučesnika.

Među prvima na njegov pomen stigla je utučena sestra Jasna Ražnatović, a sa njom tu je bio i Aleksandar Mandić, sin pokojnog Mande. Međutim, Jasna je ubrzo napustila groblje, pokušavajući da se skloni od kamera.

Jasna je kao i uvek na grob svog brata donela crvene ruže koje je postavila na sred spoemnika.

Inače, u Beogradu Željko Ražnatović Arkan je odrastao sa sestrama Biljanom, Jasnom i Mimom. Velika želja mu je bila da postane pilot, kao njegov otac Veljko.

Otac Veljko i majka Slavka su se razveli kad je Arkan imao 12 godina. Sa 14 je krenuo da se bavi sitnim kriminalom, zbog čega je proveo godinu dana u popravnom domu. Otac ga je zbog toga poslao u Kotor, gde je trebalo da se školuje u jugoslovenskoj mornarici, ali on je pobegao i ukrcao se na brod za Pariz.

U Beograd se vratio 1981. i oženio Natalijom Martinović, od koje se razveo 1994. Poznatu pevačicu Svetlanu Cecu Ražnatović je oženio 19. februara 1995.

Pevačica Svetlana Ceca Ražnatović njegovu smrt nikada nije prebolela. Ceca se tada povukla iz javnosti na godinu dana, ali se potom vratila sa albumom „Decenija“ i nastavila da gradi karijeru.

Svetlana je jednom prilikom otkrila da je prvi put videla Željkovu sliku u magazinu i već tada poželela da se uda za njega. Njihov prvi susret se desio na jednom događaju, gde ih je upoznao Oliver Mandić. Nakon što su se vidali, Ceca je priznala da je prva poljubila Arkana, a venčanje je zakazano za februar 1995. Ipak, neposredno pre svadbe desio se gubitak – Svetlana je izgubila bebu u trećem mesecu trudnoće. Ipak, njih dvoje su odlučili da ne pomeraju datum venčanja, te su se 19. februara 1995. zakleli jedno drugom na večnu ljubav.

