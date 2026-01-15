Ceca stigla na Arkanov pomen: Kraj nje sve vreme snajka Bogdana i unuk Željko (FOTO)

Komandant Srpske dobrovoljačke garde Željko Ražnatović Arkan ubijen je na današnji dan pre tačno 26 godina u hotelu "Interkontinental“ kad je u njega pucao Dobrosav Gavrić sa još dvojicom saučesnika.
Danas je na Novom groblju održan pomen, a prva koja se pojavila na grobu bila je Arkanova sestra Jasna, koja se nije zadržavala puno na groblju, a nakon toga su se pojavile Arkanova udovica, muzička zvezda Svetlana Ceca Ražnatović zajedno sa snajkom Bogdanom, unukom Željkom.
Mali Željko se nije odvajao od mame i bake, koje su se pozdravile sa svim pristutnima na groblju.
Pevačica je vidno utučena na groblje stigla u bundi i naočarima na licu. Veliki venac su donele sa sobom kao i veliku korpu posluženja kao i svake godine.
Podsetimo, Arkan je ubijen 15. januara 2000. godine oko 17. časova u hotelu "Interkontinental" u Beogradu. Sa njim su ubijeni i njegovi prijatelji i kolege, bivši radnici saveznog SUP pukovnik Dragan Garić i major Milenko Mandić, koji je bio i pripadnik Arkanove garde.
Autor: N.B.