Ceca stigla na Arkanov pomen: Kraj nje sve vreme snajka Bogdana i unuk Željko (FOTO)

Izvor: PINK.RS, Foto: Pink.rs/N. Žugić, E-Stock/Rajko Ristić ||

Komandant Srpske dobrovoljačke garde Željko Ražnatović Arkan ubijen je na današnji dan pre tačno 26 godina u hotelu "Interkontinental“ kad je u njega pucao Dobrosav Gavrić sa još dvojicom saučesnika.

Danas je na Novom groblju održan pomen, a prva koja se pojavila na grobu bila je Arkanova sestra Jasna, koja se nije zadržavala puno na groblju, a nakon toga su se pojavile Arkanova udovica, muzička zvezda Svetlana Ceca Ražnatović zajedno sa snajkom Bogdanom, unukom Željkom.

ARKANOVA SESTRA PRVA STIGLA NA POMEN: Slomljena od tuge na grob stavila CRVENE RUŽE, a evo ko je došao sa njom (FOTO)

Foto: Pink.rs/N. Žugić

Mali Željko se nije odvajao od mame i bake, koje su se pozdravile sa svim pristutnima na groblju.

Pevačica je vidno utučena na groblje stigla u bundi i naočarima na licu. Veliki venac su donele sa sobom kao i veliku korpu posluženja kao i svake godine.

Podsetimo, Arkan je ubijen 15. januara 2000. godine oko 17. časova u hotelu "Interkontinental" u Beogradu. Sa njim su ubijeni i njegovi prijatelji i kolege, bivši radnici saveznog SUP pukovnik Dragan Garić i major Milenko Mandić, koji je bio i pripadnik Arkanove garde.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

