LUJ VITON TORBICA I BELA JAKNA! Na Arkanovom pomenu se pojavila i ONA, bila je prisutna u noći kada je ubijen! (FOTO)

Svake godine porodica se okuplja na njegovom grobu.

Danas se održava pomen Željku Ražnatoviću Arkanu, koji je poginuo na današnji dan pre 26 godina.

Na groblju su se okupili najbliži članovi porodice, kao i sveštenici koji drže opelo.

Komandant Srpske dobrovoljačke garde ubijen je u hotelu "Interkontinental“ kad je u njega pucao Dobrosav Gavrić sa još dvojicom saučesnika.

Sa njim je tada bila njegova supruga Svetlana Ceca Ražnatović, ali i njena sestra Lidija Ocokoljić koja je i danas izašla na groblje. Lidija je na sebi imala belu jaknu, uz koju je uklopila i "Luj Viton" crnu torbicu.

Na Arkanovom grobu prisutan je i Predrag Ocokoljić, Lidijin suprug, koji je zajedno sa ostalim članovima porodice zapalio sveću za Arkana.

