LUJ VITON TORBICA I BELA JAKNA! Na Arkanovom pomenu se pojavila i ONA, bila je prisutna u noći kada je ubijen! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Svake godine porodica se okuplja na njegovom grobu.

Danas se održava pomen Željku Ražnatoviću Arkanu, koji je poginuo na današnji dan pre 26 godina.

Foto: Pink.rs/N. Žugić, E-Stock/Rajko Ristić

Na groblju su se okupili najbliži članovi porodice, kao i sveštenici koji drže opelo.

Komandant Srpske dobrovoljačke garde ubijen je u hotelu "Interkontinental“ kad je u njega pucao Dobrosav Gavrić sa još dvojicom saučesnika.

Foto: Pink.rs/N. Žugić

Sa njim je tada bila njegova supruga Svetlana Ceca Ražnatović, ali i njena sestra Lidija Ocokoljić koja je i danas izašla na groblje. Lidija je na sebi imala belu jaknu, uz koju je uklopila i "Luj Viton" crnu torbicu.

Na Arkanovom grobu prisutan je i Predrag Ocokoljić, Lidijin suprug, koji je zajedno sa ostalim članovima porodice zapalio sveću za Arkana.

Foto: Pink.rs/N. Žugić

