Dragi tajo, sve što bih rekao... Mandin sin pojavio se na njegovom grobu na godišnjicu smrti oca i Arkana, obratio im se potresnim rečima (FOTO)

Komandant Srpske dobrovoljačke garde Željko Ražnatović Arkan ubijen je na današnji dan pre tačno 26 godina u hotelu "Interkontinental“ kad je u njega pucao Dobrosav Gavrić sa još dvojicom saučesnika.

Pored Arkana tog kobnog 15. januara 2020. godine ubijen je i Milenko Mandić Manda, a njegov sin Aleksandar Mandić danas je posetio grob svog oca, a nakon toga se pojavio i na Arkanovom pomenu.

Mandić je među prvima stigao na Arkanov pomen gde se susreo i pozdravio sa Jasnom Ražnatović, sestrom ubijenog Ražnatovića.

Aleksandar Mandić je danas objavio objavio i čitulje za Arkana i njegovog oca:

- 26 godina je prošlo i dalje sam ponosan na tebe. Sećan se lepih trenutaka, hvala na svemu - glasila je čitulja koju je Aleksandar posvetio Arkanu.

- Dragi tajo, 26 godina je prošlo, sve što bi rekao bilo je premalo. Voli te sin Aca - glasila je čitulja za Milenka.

