AKTUELNO

Domaći

Anastasija i Veljko se nisu pojavili na Arkanovom pomenu: Po prvi put nisu bili uz Cecu na današnji dan, a ovo je razlog

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs, e-stock/časlav vukojičić, e-stock/đenka ||

Komandant Srpske dobrovoljačke garde Željko Ražnatović Arkan ubijen je na današnji dan pre tačno 26 godina u hotelu "Interkontinental“ kad je u njega pucao Dobrosav Gavrić sa još dvojicom saučesnika.

Danas je na Novom groblju održan pomen, a među prvima su došli, Arkanova udovica, muzička zvezda Svetlana Ceca Ražnatović zajedno sa unukom Željkom, snajkom Bojanom i sestrom Lidijom.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Prvi put za 26 godina Anastasija i Veljko ne prisustvuju očevom pomenu, a iako se nisu javno oglasili na ovu temu, poznato je i zašto.

Foto: Pink.rs

Naime, Veljko je obavesto javnost da zbog bokserske karijete mora da se preseli u Moskvu na godinu dana.

Anastasija je pre nekoliko dana doputovala u rodni grad iz Sevilje, gde godinama unazad živi sa suprugom Nemanjom Gudeljom, ali je očito bila primorana da se vrati u Španiju pre očevog pomena.

Foto: Pink.rs/N. Žugić

Veljko već izvesno vreme boravi u Rusiji, gde je pronašao svoj mir, ali i ljude s kojim trenira nakon povrede koju je nedavno imao.

- On je otišao da se posveti svojoj karijeri, ima moju apsolutnu podršku, jer to što traži našao je tamo. Svaka čast svima, on je veliki uspeh postigao i sa našim trenerima u Srbiji, hvala im do neba, ali nekako u Rusiji, pogotovo tamo Vladikavkaz, on kada ode tamo i kada se vrati s Vladikavkaza, verujte, mogu da vam kažem biće onako kao bokserski laik, gledam u ringu njegovo kretanje, disanje... - rekla je Ceca za Telegraf.

Foto: TV Pink Printscreen

Veljko Ražnatović je odabrao Vladikavkaz, glavni grad Severne Osetije - Alanije, regiona koji je decenijama poznat kao "rasadnik" vrhunskih boraca.

- Ne zna se, za sada godinu dana. To je dug period, ali ići ćemo svi kod njega. Mi se svi u porodici međusobno podržavamo. Vrlo smo otvoreni, pričamo o svemu, svaka tema se baci na sto, polemiše se o problemima, nema ustezanja, nema dizanja ručni, prosto da bi se došlo do nekog rezultata moramo da budemo prvenstveno iskreni - rekla je Ceca i dodala:

- Ali kod nas je baš ono ogoljeno sve 100%, sve se govori, svaka tema se iskreno i otvoreno priča, ne postoje tabu teme, ne postoje teme kojih se stidimo da bismo ih razmenjivali, razrađivali i mislim da je to jedini put da se ljudi razumeju, da budu jedni drugima potpora ako se priča istina. Da li su to porodični, prijateljski, emotivni, partnerski odnosi, moraš da budeš iskren i otvoren da bi to imalo neku težinu i neki cilj i uspeh u krajnjem slučaju - otkrila nam je Ceca Ražnatović, pa nastavila:

- Veljko je meni samo rekao: "Mama ja imam te i te planove, konektovao sam se sa ljudima u koje imam apsolutno poverenje i mislim da oni mogu da nadograde moju karijeru". Ja sam rekla - vidi srećan ti put! Ti si dovoljno zreo čovek, formirao si svoju porodicu i da možeš i sam da donosiš odluke, a mi svi ostali smo tu da ti budemo podršku - otkrila nam je Ceca Ražnatović.

Autor: N.B.

#CECA RAŽNATOVIĆ

#Pomen

#Smrt

#Zeljko Raznatović Arkan

#godišnjica

#pevačica

POVEZANE VESTI

Domaći

POČEO POMEN ŽELJKU RAŽNATOVIĆU ARKANU! Ceca na grob donela buket belih ruža, Anastasija i Veljko se nisu odvajali od nje!

Domaći

ARKANOVA SESTRA PRVA STIGLA NA POMEN: Slomljena od tuge na grob stavila CRVENE RUŽE, a evo ko je došao sa njom (FOTO)

Domaći

Dragi tajo, sve što bih rekao... Mandin sin pojavio se na njegovom grobu na godišnjicu smrti oca i Arkana, obratio im se potresnim rečima (FOTO)

Domaći

Ceca stigla na Arkanov pomen: Kraj nje sve vreme snajka Bogdana i unuk Željko (FOTO)

Domaći

Ceca sa decom stigla na Arkanov pomen: Venac od belog cveća postavili na njegov grob, a na groblju se pojavila i ONA (FOTO)

Domaći

ONA JE POSETILA ARKANOV GROB PRE SVIH! Zapalila sveću, ostavila buket CRVENIH RUŽA, pa otišla kako se ne bi srela sa Ražnatovićima! (FOTO)