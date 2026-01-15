Oglasila se Anastasija na Arkanovu godišnjicu: Njena objava rasplakala je mnoge (FOTO)

Komandant Srpske dobrovoljačke garde Željko Ražnatović Arkan ubijen je na današnji dan pre tačno 26 godina u hotelu "Interkontinental“ kad je u njega pucao Dobrosav Gavrić sa još dvojicom saučesnika.

Danas je na Novom groblju održan pomen, a među prvima na Arkanov grob stigla je njegova sestra Jasna, koja se kratko zadržala i ubrzo napustila groblje. Nakon nje pojavile su se Arkanova udovica, muzička zvezda Svetlana Ceca Ražnatović, u pratnji snajke Bogdane i unuka Željka.

Cecina i Arkanova ćerka Anastasija se danas nije pojavila na očevom pomenu, ali se oglasila i raznežila mnoge svojom objavom. Naime, slike Anastasije i njenog oca osvanule se na društvenoj mreži X, te se vidi da je Anastasija slomljena od tuge što nije prisustvovala očevom pomenu:

- 26 godina bez tebe, volimo te zauvek - napisala je Anastasija.

Anastasija Ražnatović objavom na godišnjicu smrti oca Željka Ražnatovića Arkana raznežila pratioce pic.twitter.com/z4rJQYxPyi — Silvana (@Silvana71376830) 15. јануар 2026.

Autor: N.B.