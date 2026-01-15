AKTUELNO

STOJKE NA POMENU ARKANU: Muž Katarine Živković srdačno se pozdravio sa Cecom, bio je veoma vezan za Željka

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs/N. Žugić ||

Danas je na Novom groblju održan pomen komandantu Srpske dobrovoljačke garde, Željku Ražnatoviću Arkanu. Njegova porodica i prijatelji okupili su se na pomenu.

Nebojša Stojković Stojke prisustvovao je pomenu Željku Ražnatoviću Arkanu, na 26. godišnjicu njegove smrti.

Foto: Pink.rs/N. Žugić

On je na Novo groblje stigao u pratnji obezbeđenja, a na glavi je imao kačket i naočare.

Ceca Ražnatović srdačno se pozdravila sa Stojketom, pa su nekoliko minuta stajali i razgovarali.

Foto: Pink.rs/N. Žugić

Podsetimo, Stojke je proteklih meseci bio u centru pažnje javnosti zbog "rata" njegove emotivne partnerke Katarine Živković i Katarine Kije Kockar.

Foto: Pink.rs/N. Žugić

Autor: N.B.

