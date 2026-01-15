AKTUELNO

Domaći

RETKOST JE DA BUDE BOGATA SVADBA U SRBIJI: Ljuba Aličić najtraženiji na romskim veseljima, a svadbu od 3 MILIONA pamti zauvek

Izvor: Grand, Foto: E-Stock/Rajko Ristić ||

Ljuba Aličić je poznat kao čest izvođač na romskim svadbama, koje se smatraju luksuznim i raskošnim događajima. Na najskupljoj svadbi na kojoj je pevao, održanoj u Francuskoj, troškovi su bili basnoslovno veliki.

Romska veselja važe za veoma glamurozna i luksuzna, a jedan od pevača koji je najčešće angažovan je Ljuba Aličić. On je sada ispričao koliko je koštalo najskuplje veselje na kojem je bio.

Foto: E-Stock/Rajko Ristić

Ljuba Aličić definitivno je jedan od pevača koji ima najviše iskustva na romskim svadbama. On je imao priliku da prisustvuje i jednoj za koju tvrdi da je najskuplja u njegovoj karijeri, ali i karijeri njegovih kolega.

- Najskuplja romska svadba je bila jedne godine u Francuskoj. Bila je tada Lepa Brena, Šaban Šaulić, Zorica Brunclik… Bili su svi sa estrade. Tad su, doduše, bili franci, ali kad bi se sad prevelo u evre, cela svadba je bila oko tri miliona evra– otkrio je Ljuba i dodao:

- Ti ljudi znaju da se vesele, daju veliki bakšiš. Takvih svadbi nema u Srbiji jer narod više ima novca po Italiji, Francuskoj, Austriji. Ja retko pevam svadbe po Srbiji. Retkost je da bude bogata u Srbiji.

Foto: TV Pink Printscreen

Oni koji prate rad Ljube Aličića teško da su mogli da zaobiđu snimak koji je kružio Jutjubu, a gde se vidi kako folker na jednoj svadbi dobija bakšiš od 25.000 evra i to za 25 sekundi.

Ljuba je gostovao u Nemačkoj i kada je krenuo da peva pesmu: "Njen oproštaj", nije znao gde da stavi sav novac koji je dobio za nekoliko sekundi.

- Gostovao sam u Berlinu na jednoj svadbi, a čovek je pravio i rođendan detetu. Pozvao je mene, Darka Lazića, Nadicu Ademov, Aleksandru Prijović, ne sećam se tačno. Došla torta i on me zove da otpevam pesmu „Njen oproštaj“ i, kako sam počeo, on kreće da deli sve po 500 evra. Stvarno nisam mogao sve da stavljam u ruke, pa sam stavljao i u džepove. Naravno, nisam samo ja uzeo te pare, podelilo se na nas osmoro-devetoro, koliko nas je bilo - rekao je Ljuba tada.

Autor: N.B.

#Ljuba Aličić

#Pesma

#pevač

#svadba

POVEZANE VESTI

Domaći

Dobio zabranu da peva na romskim svadbama! Pevač zgrnuo milione, pa zbog jedne greške na listi nepoželjnih

Domaći

Ljuba Aličić živi u kući od POLA MILIONA, a evo šta o pevaču pričaju po Šapcu! (VIDEO)

Domaći

Ljuba Aličić za samo jednu pesmu uzeo 25.000 evra bakšiša: Tezgu u Berlinu pamtiće doveka, pevao je OVAJ HIT

Domaći

Mlada nije bila nevina, gledaš da ne nagrabusiš: Šok ispovest Indi Aradinović o običajima na romskim svadbama

Domaći

LJUBA ALIČIĆ PROZVAO MLAĐE KOLEGE: Danas prodaju kravu da snime ploču, a mogu samo da je stave pod jastuk

Domaći

Uskoro puni 70 godina: Ljuba Aličić ne odustaje od nastupa, a evo gde je i u kom izdanju pevač danas uslikan (PAPARACO)