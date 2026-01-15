Čuveni dasa joj je lupio šamar, od njega se branila dok ju je skidao pred kamerama, a zbog ovog glumca je uradila nešto što niko nikada nije: Najlepša Jugoslovenka je ovako pričala o kolegama

Radmila Živković bila je zvanično proglašena najlepšom Jugoslovenkom, njenom pogledu i osmehu je malo ko mogao da odoli. A zahvaljujući neospornom talentu i velikoj ljubavi prema glumi, ostavila je dubok trag u našoj kinematografiji.

Naime, imala je dar da svoje uloge pretvori u kultne, te će je zauvek sačuvati od zaborava legendarna tetka Doka iz filma "Zona Zamfirova", neprevaziđena Đilda iz serije "Srećni ljudi", ali i glavna rola u "Ulici lipa". Nikada se nije laktala za angažman, niti je htela da spusti svoje kriterijume, zato je postala i ostala velika umetnica!

Među svojim kolegama imala je velike prijatelje, a jedno od najvećih izgradila je sa Batom Živojinovićem, te su njihov odnos krunisali i kumstvom.

- Bata mi je bio venčani kum, a Lula je krstila moju ćerku Bojanu. Bata je bio čovek koji je pomogao svima, njemu si samo trebao da se obratiš i on je bio tu. Bio je veliki boem. I pio je i pušio, jeo, pevao...Ali je uvek imao granicu, umeo je da se kontroliše, ali kada se puštao, puštao se....Lula i on su fenomenalno pevali u duetu, mnogo je voleo da peva - rekla je Rada jednom prilikom o svom kupu.

Nakon Batine smrti gostujući u emisiji "Ami G šou" otkrila je brojne detalje o čuvenom Valteru, a u njegovu čast zapalila je i cigaretu, što pre nje niko to nije uradio uživo na televiziji.

"Ovu cigaretu palim mom Bati. Neka ova cigareta izgori do kraja, a Bata neće izgoreti nikad", istakla je tada.

Zašto je bila ljuta na svog kuma?

A jednom prilikom Batin sin Miljko, gostujući u emisji, podsetio je na scenu u kojoj se Radmila vrlo naljutila na Batu dok snimali film "Sok od šljiva".

- Ja sam 1975. godine, sticajem okolnosti, bio prisutan na snimanju filma oko mesec dana. Iako sam imao samo 14 godina, mogao sam da vidim kako funkcionišu odnosi na setu. Tu je bio i Joca Živanović, reditelj i veliki intelektualac, koji joj je dao prvu ulogu i šansu. To prijateljstvo, koje je tada započelo između Bate i Ljubiše trajalo je ceo život, a zajedno su radili mnoge filmove. Za mene, najbolja Batina uloga u kojoj je igrao sa Radom je „Još ovaj put“. Njihov život se mnogo preplitao. Setim se i čuvenog šamara koji je Bata zadao Radmili tokom snimanja filma „Sok od šljiva“, kada je povredio kičmu - ispričao je Miljko, a zatim objasnio šta se tačno dogodilo:

- Bila je scena u kojoj Rada igra vlasnicu kafane i peva, dok je Bata menadžer. U jednom trenutku počinju da se raspravljaju i ona njega opsuje. Prvobitno je bilo predviđeno da joj udari šamar s leve strane. Bata joj je rekao da ne brine i da će sve biti u redu. Međutim, kada je scena počela, ona se malo pomerila udesno, a on joj je udario šamar s desne strane, što se jasno vidi u sceni. Tada se ona naljutila na njega, a Bata se pravio lud, pitajući je da li žele uverljivu scenu ili da igraju sam život. Kasnije je to pričala, govoreći kako je to iskustvo prenosila na svoje kolege - ispričao je Miljlko u emisiji „Kec na jedanaest“.

Bata Stojković poludeo zbog Radmile

Upravo sa svojim kumom i Batom Stojkovićem radila je i na filmu "Poseban tretman". Kada je pre nekoliko godina rađena digitalizacija ovog ostvarenja, prisetila se zanimljivih detalja.

- Bata Stojković je bio zaluđeni glumac koji gori kao vatra, njegov plamen je bio svuda. Jednom prilikom je trebalo da razbije neku stolicu, ali je uhvatio pogrešnu, ne onu koja je bila rašrafljena. On je lupao, lupo...Povredio se do kostiju, sav je bio krvav. U filmu "Poseban tretman" je trebalo da juri Milana Srdača i mene kroz neku fabriku i da me stigne na mestu gde su neke palete, srča. Ja sam Goranu Paskaljeviću rekla da mi to raščiste i da ću ja sama da padnem, jer ako me uhvati udariće me stvarno. Ja sam pala sama, a on je poludeo. Počeo je da viče. Govorio je kako je trebalo da mi udari glavom o zid. "Pa zato smo ovo i uradili, da ne razbiješ", otkrila je tom prilikom prilikom.

Neprijatna scena sa Ljubišom Samardžićem

Svojevremno je progovorila i o neprijatnom iskustvu koje je imala sa našim čuvenim glumcem Ljubišom Samardžićem tokom snimanja filma "Naivko".

- On je slikar, zamislio je tako da je napravio taj portret sa golim grudima. I ja sam imala jednu bluzicu od svile, grube i jake. Na probama je radio sve kako treba, a kada je bila kamera, krenuo je da me otkopčava i da proba da me skine. Ja sam to držala sa obe ruke, jer nisam smela da prekinem kadar. Kad je bilo stop, videla sam da mi je krvavo urezano od te jačine - pričala je Radmila.

Radmila je istakla da joj je ova situacija bila veoma nelagodna, te da nije propustila priliku da se osveti kolegi.

- Ja sam plakala, ne pred njima naravno i kada smo posle 20 godina radili film zajedno, ja sam ga ubila kišobranom. Izmlatila sam ga kišobranom do besvesti. Zoran Cvijanović je hteo da ga brani, LJubišu Samardžića, neka mu je laka zemlja. To je anegdota, to mi je ostalo za ceo život - rekla je glumica svojevremeno za "Kurir".

Legendardna srpska glumica Radmila Živković preminula je 20. septembra 2024. godine. Njena ćerka Bojana Bambić emotivnim rečima na prvu godišnjicu od njene smrti, prisetila se poslednjih trenutaka sa njom:

"Pre godinu dana, ova lutka je meni rekla ćaooo, smejući se kao dete i otišla da nas sve zauvek posmatra neprestano...majčice, volim te", napisala je Bojana na svom Fejsbuku.

Autor: N.B.