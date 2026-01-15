Čedu Jovanovića i Acu Kosa izvršitelji izbacuju iz stana: Policija ušla u dom, oni odbili da izađu, o svemu obavešteno Tužilaštvo

Čedu Jovanovića izvršitelji izbacuju iz stana na Novom Beogradu u kom živi sa prijateljem Aleksandrom Kosom, saznaje "Blic". Političar i, muškarac sa kojim živi, nisu želeli da napuste nekretninu, te su napravili haos, pa je zbog toga morala da reaguje i policija.

Naime, izvršitelji su došli na Novi Beograd u stan u kom nelegalno živi Čeda Jovanović sa Aleksandrom Kosom.

Političar nije želeo da sa Aleksandrom svojevoljno napusti stan, odbijao je bilo kakvu saradnju, pa je zbog toga morala da reaguje policija. Povodom ovog slučaja policija je odmah obavestila tužilaštvo.

Čeda Jovanović je, inače, priznao nedavno da li je lakše deliti životni prostor sa muškarcem ili sa ženom, kao i to da li Aca možda bolje razume njegove potrebe.

- Moje potrebe koje je Jelena zadovoljavala, to ne očekujem od njega. Nama je puna kuća dece, ja sam njemu njegov život istumbao, okrenuo na glavu. On je sada čovek koji normalno ne može da prošeta gradom. Ostavio je profesionalnu karijeru. On je došao u Beograd kada sam ja ostavio sve i preuzeo na sebe komad od 90 kilograma koliko sam tada imao. Niko nije šokiran našim odnosom, pravi se frka bespotrebno. Ja nisam mogao da ustanem iz kolica, do pre dva meseca nisam mogao da vežem pertle. On je poturio svoja leđa za mene - rekao je Čeda Jovanović za "Kurir".

On u luksuznom stanju na Novom Beogradu živi sa svojim prijateljem Aleksandrom Kosom već neko vreme.

Aleksandar Kos priznao da živi sa Čedom JovanovićemOn je u ovoj objavio istakao koliko je Čeda prošao kroz težak period i otkrio pojedine detalje iz njegovog života.

- Od kada ga poznajem i živim s njim njegov život je najsurovija i najnepravednija borba od koje on ne odustaje nikad. Sve polomljene noge, ruke, operacije kolena, kičme njega su samo učinile jačim u fanatičnoj borbi za ono što je suština njegovog života. Sreća porodice, prijatelja, njegovog društva, svih divnih ljudi koje je kroz život upoznao, borba za pravdu koju doživljava drugačije od svih vođen urođenim instinktom i odnosom sa ljudima uz koje je živeo i svime što je preživeo u najdramatičnijim događajima koji su određivali, određuju i određivaće sudbinu svih nas, napisao je tada Aleksandar Kos.

Autor: N.B.