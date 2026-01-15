AKTUELNO

Prve fotografije sa medenog meseca! Tea i Ivan strasno se ljube na Maldivima, Tairovićeva pokazala zanosne obline (FOTO)

Mlada muzička zvezda Tea Tairović konačno je pronašla vreme da se, daleko od reflektora i koncertnih bina, posveti sebi i ljubavi. Tea je sa suprugom Ivanom otputovala na Maldive, gde uživaju u dugo odlaganom medenom mesecu, koji su zbog brojnih poslovnih obaveza morali da pomere.

Podsetimo, Tea i Ivan izgovorili su sudbonosno „da“ 24. aprila 2025. godine, ali odmah nakon venčanja nisu imali priliku da se upute na romantično putovanje. Razlog su bili brojni koncerti i nastupi koje je popularna pevačica imala širom Srbije i regiona, a za koje se, kako je već poznato, uvek tražila karta više. Publika nije želela da propusti nijedan Tein nastup, dok je ona, profesionalno i posvećeno, za svaki koncert svojoj publici pripremila nešto novo.

Sada, kada su obaveze nakratko stavljene po strani, mladi bračni par odlučio je da pobegne na jednu od najlepših svetskih destinacija. Maldive su izabrali kao savršeno mesto za romantični predah, peščane plaže, tirkizno more i luksuzni rizorti pružili su im idealan ambijent za uživanje u ljubavi.

Tea i Ivan ne kriju svoju sreću, što se može videti i na fotografijama, na kojima poziraju nasmejani, zaljubljeni, zagrljeni dok razmenjuju poljupce na obali mora.

Luksuzno putovanje odiše pravom romantičnom atmosferom, a ljubavni par uživa u vremenu koje su posvetili sami sebi, dok mnogi komentarišu da Tea blista više nego ikada i da joj bračni život i odmor itekako prijaju.

Ipak, odmor neće dugo trajati. Po povratku sa medenog meseca, Tea Tairović se vraća punom poslovnom ritmu, očekuju je novi koncerti, nastupi i promocija albuma „Aska 2“, koji već beleži veliki uspeh. Osim muzike, Tea se sve ozbiljnije pozicionira i u svetu biznisa, jer je pokrenula sopstvenu liniju za negu kose, koja je već dostupna u prodaji. Na taj način, Tea potvrđuje status prave svetske zvezde, koja uspešno gradi karijeru na više frontova, ne zapostavljajući pritom ni privatnu sreću.

