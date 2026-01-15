Jede bez restrikcija, a izgleda savršeno i posle tri porođaja: Supruga našeg pevača otkrila tajnu svoje vitke figure (FOTO)

AKTUELNO

Žena Peđe Jovanovića, Ana Jovanović, veoma je atraktivna i izaziva veliku pažnju javnosti proteklih godina. Nju na društvenim mrežama prati skoro 300.000 ljudi, a ona sa njima deli trenutke sa putovanja, ali i modne savete.

Ana često dobija komplimente zbog fizičkog izgleda, a sada je njene pratioce zanimalo kako uspeva da održi savršenu liniju nakon tri porođaja. Ona je objasnila da sebi daje oduška, ali da se trudi da balansira između zdravog i nezdravog načina života i ishrane.

Foto: privatna arhiva

- Rad, red disciplina... Ona red pečenja i nerada, pa se opet vratim na prvo i tako u krug tokom godine - napisala je Ana.

Inače, kako često putuje na egzotične destinacije, Anin Instagram prepun je slika u bikiniju koje uvek prođu zapaženo i izazovu mnogo reakcija kako kod muškaraca tako i kod žena.

Foto: privatna arhiva

Brak Ane i Peđe je turbulentan, te su se tako nekoliko puta razvodili o čemu su javno govorili. Oni su nedavno bili na luks putovanju koji su nazvali novim medenim mesecom.

Foto: privatna arhiva

-Ovo nam je treći ili četvrti medeni mesec. Jako nam je lepo bilo, uživali smo. Snimili smo i spot. Ana je glumica u spotu, snimao sam ja nju, ona mene... Nije profi, ali od srca je. Posvetiću joj pesmu "Njoj" koja je posvećena njoj i svim ženama koje su imale strpljenja da je nama potrebno možda više vremena da se opametimo - rekao je za "Blic" pevač po povratku u Beograd i dodao:

Foto: Ustupljene fotografije

- Nisam ponosan na to što je meni trebalo duže vremena da to shvatim. Krenuo sam stranputicom i meni niko nije mogao ništa da objasni, ni majka ni žena ni brat. Mislio sam da sam u pravu, popijem, opustim se, to je za mene bilo normalno izmaklo se kontroli. Sada sam se vratio u normalu i jači smo nego ikada.

