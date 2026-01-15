PUKLA TIKVA DVE NEDELJE NAKON VERIDBE! Ava Karabatić objavila da je raskinula sa dečkom: Ovako je moralo biti...

Nedavno je kao bomba odjeknula vest o veridbi Ave Karabatić.

Karabatićeva je priznala za medije da je prosidba bila veoma neočekivana, ali nije krila svoju sreću pored novog dečka Lazara. Ipak, danas je usledio šok, kada je objavila na svom Instagram profilu da Lazar i ona više nisu zajedno.Mediji su stupili u kontakt sa njom kako bi otkrila razlog njihovog rastanka, a ona je iznenadila odgovorom.

Ipak se pomirili

- Pomirili smo se ipak. Kad se neko previše voli, dođe do nekih nesuglasica. Uvek dajem dve šanse, tri nikako. Došlo je do nekog nesporazuma, kod mene se nikad nisu dešavali raskidi zbog neke treće osobe. Nije prevara u pitanju, to je najlakše. Zaista nikad nisam imala problem s tim.Otkrila je da se pomirenje desilo spontano, a neki planovi su odmah ponovo stupili na snagu.

- Pomirili smo se za srpsku Novu godinu, oboje smo spustili loptu. Kad nekog zavoliš, tako to ide. Nastavljaju se planovi za bebu, za svadbu možda.

U razgovor se uključio i Avin izabrabik, te kratko ispričao svoju stranu priče.

- Oboje smo malo digli noseve, jer smo egocentrični. Generalno niko nije kriv za svađu. Sad sedimo u kafiću, a posle idemo i na neku klopicu. U znak pomirenja pašće i neki lep buket cveća.

Autor: M.K.