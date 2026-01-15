AKTUELNO

Domaći

IMA DVA STANA U BEOGRADU I NEKRETNINE ŠIROM SVETA! Pevačica se kupa u milionima: Sad pozirala u skupocenoj bundi i zlatnim rukavicama i pokazala gde se nalazi (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs/A. Nikolić ||

Branka Sovrlić važi za najbogatiju pevačicu folk muzike na našim prostorima, a sa mužem Sadikom Pašićem ima luksuzne nekretnine širom sveta. Ona najviše voli da boravi u vili "Golubica" koja se nalazi u Sarajevu, gde se i sada nalazi.

Branka je na svom Instagramu podelila fotografije iz Sarajeva, gde je pozirala u beloj bindi, a dok je na licu nosila sunčane naočare, na rukama je imala zlatne efektne rukavice.

- Radujem se što se malo snijeg otopio- napisala je ona kratko ne skidajući osmeh.

Foto: Instagram.com

Ima dva stana u Beogradu

Inače, Branka je nedavno za "Blic" otkrila da ima dva stana u Beogradu, da za njih uredno plaća režije, a da ne želi da ih izdaje iako u njima niko ne boravi.

- Imam dva stana u Beogradu pa moraju da se plate režije tako da barem jednom mesečno dolazim ovde, ali sam sad postala interesantnija pa me ljudi više snimaju, inače sam često tu - rekla je Branka tada i dodala:

Foto: Instagram.com

- Nisam nikad iznajmljivala stanove, oni su prazni. Posle toliko godina karijere, kada dođem treba da dođem u svoju kuću, a ne da nekome izdajem. A i za šta više? Dovoljno je da imam para za sebe, kaficu, za neki normalan život. Niko sa sobom nije ništa poneo.

Autor: M.K.

