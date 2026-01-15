NAPUNIO SAM 24 GODINE! Miloš Biković na Alpima proslavio rođendan: Glumac se kamuflirao, niko ne zna da je ovo on (FOTO)

Čuveni glumac Miloš Biković napunio je pre dva dana 38 godina.

On je tim povodom podelio svoju novu fotku, uz prigodan opis, a malo ko bi prepoznao da je na slici Miloš.

- Dve činjenice. Prva - na ovoj fotografiji sam ja. Druga - napunio sam 24 godine. Na vama je da izaberete u koju ćete da verujete. Srce za sve - napisao je u svom stilu Miloš Biković na društvenim mrežama.

On je podelio fotku sa planinskog venca Alpi, dok su mu pojedini u opisu objave pisali da bi voleli da su na njegovom mestu.

"Ja ne mogu da ne putujem, poludeo bih"

Miloš Biković, inače, ne krije da mu život na relaciji Srbija - Rusija odgovara.

- Planiram da maltretiram porodicu avionom, tamo - vamo. Moj život je moj život. Ne mogu da se odreknem nekih stvari koje sam stvarao celog života, gledaću da ih optimizujem i da u tu jednačinu ubacim još jednu nepoznatu. Ne mogu da od sad ne idem više nigde, poludeo bih. Detetu lud otac ne treba. Treba naći neki balans - rekao je Biković nedavno u emisiji "PopTok".

Autor: M.K.