NAPUNIO SAM 24 GODINE! Miloš Biković na Alpima proslavio rođendan: Glumac se kamuflirao, niko ne zna da je ovo on (FOTO)

Foto: E-Stock/Časlav Vukojičić

Čuveni glumac Miloš Biković napunio je pre dva dana 38 godina.

On je tim povodom podelio svoju novu fotku, uz prigodan opis, a malo ko bi prepoznao da je na slici Miloš.

- Dve činjenice. Prva - na ovoj fotografiji sam ja. Druga - napunio sam 24 godine. Na vama je da izaberete u koju ćete da verujete. Srce za sve - napisao je u svom stilu Miloš Biković na društvenim mrežama.

On je podelio fotku sa planinskog venca Alpi, dok su mu pojedini u opisu objave pisali da bi voleli da su na njegovom mestu.

"Ja ne mogu da ne putujem, poludeo bih"

Miloš Biković, inače, ne krije da mu život na relaciji Srbija - Rusija odgovara.

- Planiram da maltretiram porodicu avionom, tamo - vamo. Moj život je moj život. Ne mogu da se odreknem nekih stvari koje sam stvarao celog života, gledaću da ih optimizujem i da u tu jednačinu ubacim još jednu nepoznatu. Ne mogu da od sad ne idem više nigde, poludeo bih. Detetu lud otac ne treba. Treba naći neki balans - rekao je Biković nedavno u emisiji "PopTok".

Autor: M.K.

