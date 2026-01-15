AKTUELNO

Gledam brojne imitacije, podsmevanja, ruganja… Mina Kostić odgovorila na hejterske komentare na račun njene ljubavi s Kasperom, pa objavila svoju novu pesmu koju je posvetila njihovoj priči (FOTO)

Poslušajte reči pesme o Mininoj ljubavi s Kasperom koja je izazvala brojne reakcije i komentare!

Mina Kostić, popularna srpska pevačica upoznala je uživo dečka Maneta Ćuruviju, poznatijeg kao Kasper, posle više od šest meseci veze. Kasper je nedavno došao u Srbiju i par se sada ne razdvaja. Mina i Kasper dali su svoj prvi zajednički intervju, a komentari su bili različiti. Dok jedni podržavaju njihovu vezu, drugi sumnjaju u ovu neobičnu ljubav.

Mreže su preplavljene raznim komentarima o Mininom izabraniku, a pevačica se sada tim povodom oglasila na Instagramu i podelila numeru ''Oživela'' koju je snimila o njihovoj ljubavi.

- Dragi moji, iza mene je jedan od najlepših i najtežih perioda u životu. Doživela sam da zbog svoje ljubavi na dnevnom nivou čitam na hiljade komentara, gledam brojne imitacije, podsmevanja, ruganja… Ima tu duhovitih ljudi, koji su i mene nasmejali, a ima i onih koji su me povredjivali. Ljubav nema definiciju, svako je živi na svoj način. Nemojte da brinete za mene, Ja sam posle dužeg vremena najzad srecna i ispunjena. Ovih dana smo završili pesmu koja se zove “Oživela” - (pesma o nama), kroz koju vam najbolje mogu opisati moje stanje i pravu istinu. Vi znate da se ja najbolje izražavam kroz pesmu. Uskoro cela pesma na svim platformama. Voli vas Mina - poručila je pevačica, a pesmu poslušajte u nastavku:

