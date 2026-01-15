Milica Milša pokazala šta joj suprug Žarko donosi u krevet: Najbolji muž na svetu (FOTO)

Glumica Milica Milša još jednom je raznežila pratioce na Instagramu, pokazavši kako izgleda kada muž zna da ugađa.

Na svom profilu podelila je prizor iz kreveta koji je mnoge nasmejao i oduševio, jer joj je suprug, scenarista Žarko Jokanović doneo sočne ražnjiće sa slaninicom, servirane pravo u postelju.

Poseban detalj koji je privukao pažnju bila je čaša ukrašena cirkonima. Milica je uz fotografiju kratko poručila da uživa u malim znacima pažnje, a komentari su se samo nizali.

- Najbolji muž na svetu - napisala je Milica.

Glumica imala dve operacije

Podsetimo, Milica Milša se na svom Instagram profilu nedavno obratila pratiocima, te otkrila da je imala dve operacije nakon što joj je ustanovljena promena na koži na dva mesta. Ona je ispričala kako je sasvim slučajno uočila promene na koži, a sad je posavetovala sve šta da rade ukoliko imaju isti problem kao ona.

- Idite odmah kod doktora, najbolje je raditi mohs metodu operativnog skidanja - napisala je Milica Milša obožavateljki na Instagramu.

"Čekam rezultate"

- Sve je proteklo dobre, izašla sam iz bolnice, kod kuće sam, odmaram se. Baš mi doktor kaže kako je divno kad pacijent dođe na vreme. Želim da apelujem na ljude da brinu o svom zdravlju, da ga ne zapuštaju. Da odmah idu kod lekara. Jer, evo, neka tačka beznačajna, a ispod nje može da bude vulkan. Promena na koži neće nestati sama od sebe, treba odmah da se obrate lekaru - rekla je Milica Milša za "Blic" i otkrila koji su njeni sledeći koraci.

- Otišla sam zaista na vreme kod doktora, lekar je zavodolja posle intervencije. Odmaram se i čekam rezultate - istakla je glumica.

Autor: M.K.