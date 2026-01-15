LUNA POKAZALA OGROMNE SILIKONSKE GRUDI! Pozirala u majici na bretele, a svi gledaju u njen bujni dekolte: Komentari pljušte (FOTO)

Luna Đogani ponovo je privukla veliku pažnju na društvenim mrežama, a razlog su njene bujne silikonske grudi, koje su bile u prvom planu.

Na svom Instagram profilu objavila je fotografije na kojima pozira u jednostavnoj majici na bretele, ali je njen dekolte bio toliko naglašen da je mnogima zapao za oko.

Iako je stajling bio sveden i bez previše detalja, Lunine obline nisu mogle da prođu neprimećeno.

Fanovi su istakli da izgleda samouvereno, negovano i da zna kako da iznese i najjednostavniju kombinaciju, a ona osmeh nije skidala sa lica, dok su se pozitivni komentari samo nizali.

Autor: Pink.rs