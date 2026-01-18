Zaratile ćerke Čarlija Šina: Viđala se sa sestrinim dečkom njoj iza leđa, kad je saznala, javno je razapela (FOTO+VIDEO)

Semi Šin optužila je sestru Lolu da je u vezi s njenim bivšim dečkom, dok ona javno demantuje i tvrdi da su navodi potpuno netačni.

Semi Šin, ćerka Čarlija Šina i Deniz Ričards, izazvala je buru reakcija na društvenim mrežama nakon izjave koja je mnoge ostavila bez teksta. Influenserka i model u jednom od svojih najnovijih video-snimaka tvrdi da je njena sestra Lola Šin u vezi sa njenim bivšim dečkom.

"Zamisli da otkriješ da se tvoja sestra i bivši dečko sve vreme viđaju iza tvojih leđa", napisala je Sami uz selfi-video. U pozadini je svirala pesma Lane Del Rej "Norman F***ing Rokvel", dok je ona izgledala vidno šokirano.

Fanovi nagađaju ko je bivši dečko

Iako Semi nije imenovala bivšeg partnera o kojem govori, brojni pratioci su u komentarima iznosili pretpostavke. Mnogi su naveli da bi moglo biti reč o mikroinfluenseru Ajdenu Dejvidu.

"Nemojte me mrzeti, ali u emisiji je bilo prilično očigledno da je bila uporna u pokušajima da razgovara s njim nakon što ste raskinuli", napisala je jedna pratiteljka, aludirajući na rijaliti-šou "Deniz Ričards i njene divlje stvari".

Lola Šin demantuje optužbeNedugo nakon što je video, koji je pregledan više od tri miliona puta, postao viralan, oglasila se i Lola Šin. Ona je na TikToku odlučno negirala navode svoje sestre.

"Više se nikada ne branim od svoje sestre jer me, iskreno, nije briga. Ali ovo nisam mogla da pustim", započela je Lola i dodala da su tvrdnje njene sestre "potpuno neistinite"."Slobodna sam, ne dopisujem se ni sa kim i definitivno nisam u vezi sa njenim bivšim dečkom. To je jedino što ću reći sa svoje strane, jer je ovo neverovatno", poručila je.

Porodični sukobi nisu novost

Ovo nije prvi put da su ćerke poznatog glumačkog para javno u sukobu. Semi je ranije optužila Lolu za "homofobiju i transfobiju", dok je istovremeno javno hvalila njihovu majku, Deniz Ričards.

U video-snimku koji je u junu objavila na TikToku, Semi je rekla da je njihova majka uradila "neverovatan posao" u njihovom vaspitanju, posebno u učenju da prihvate svačiju seksualnu orijentaciju i rodni identitet.

"Zato mi je tužno da vidim da je moja sopstvena sestra sada homofobna i transfobna", rekla je tada Semi.

Verski stavovi dodatno produbili razdor

Napetosti su dodatno porasle nakon što je Lola podelila video hrišćanskog podkastera Brajsa Kroforda, u kojem je tvrdio da je greh biti transrodna osoba.

"Tužno je što je toliko vezana za svoju religiju da razmišlja na taj način", izjavila je Sami, dodajući da joj se postupci mlađe sestre "gade".

Ranije je poručila i da je "tužno" biti u srodstvu sa nekim ko ne prihvata ljude koji se ne identifikuju kao heteronormativni.

"Deo sam LGBTQ+ zajednice i volela bih da mi je sestra, dođavola, saveznik. Iskreno, to je odvratno i zatucano ponašanje", rekla je.

Lolina borba sa depresijom i okretanje veriLola Šin je ranije govorila o svom duhovnom putu, koji je započela nakon teške borbe sa depresijom. Prošlog januara javno je podelila da se krstila, odluku koju je donela nakon što je, kako kaže, "dotakla dno".

"Kada sam bila u najdubljoj depresiji, u jednom trenutku sam shvatila da sam dotakla dno. Osećala sam se izgubljeno i bez nade i trudila sam se samo da preživim još jedan dan", ispričala je ranije.

Dodala je da joj je vera pomogla da prevaziđe depresiju i "tešku anksioznost".

Autor: M.K.