POČELA SAM DA SE TRESEM I TRAŽIM NEŠTO SLATKO! Evo kako je smršala naša pevačica (33): O njenom razvodu sad bruje svi, a ona o mužu ni reč

Nedavno se u javnosti pojavila vest da se Tamara Milutinović navodno razvodi od fudbalera Darka Jevtića. Ona se tim povodom nije oglašavala, a govoreći o privatnom životu i navikama nedavno je rekla da je promenila ishranu i otkrila kako je uspela da dođe do željene kilaže.

Tamara je tada rekla da je prešla na autofagiju, što joj je u početku jako teško palo.

- Ja sam na autofagiji bila sedam meseci, pored toga i treniram kada imam vremena. Posle nastupa se odričem svega, pa čak i one čašice koja je nekada potrebna na nastupu, ali u onih osam sati jedem sve - rekla je tada i rekla da je imala krize za slatkišima.

- Prve dve nedelje su mi bile kobne, krenula sam da se tresem i tražila sam nešto slatko ali sada sam se već navikla. Ja jedem samo od 12 do 20 sati i posle 20 časova ništa ne smem, a meni je radno vreme posle 23 sata, tako da samo voda - izjavila je tada za medije.

"Nisu proveli zajedno praznike"

Podsetimo, u medijima se nedavno pojavila vest da se Tamara i Darko razvode, te da već neko vreme postoji kriza u njihovom braku.

– Tamara i Darko ni praznike nisu proveli zajedno. Ona je na Božić uveče bila u provodu sa Urošem Živkovićem i njegovom suprugom, dok Darka nije bilo ni na mapi. Koliko sam čula, kod njih već neko vreme postoji kriza i Tamara je ta koja treba da preseče – da li će pokušati da sve prevaziđu, prvenstveno zbog deteta, ili će staviti tačku - rekao je izvor nedavno za "Republiku" i dodao:

- Nema svađa u javnosti, nema teških reči, ali ta tišina često govori više od svega. Tamara je posvećena detetu i poslu, a Darko je sve ređe prisutan u njenom životu.

Autor: M.K.