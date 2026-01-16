Zorannah i Eloj kupili zajednički stan! Influenserka strasno ljubi svog verenika: Poglavlje jedan gotovo (FOTO)

Zorana Jovanović, široj javnosti poznatija kao Zorannah, jedna je od najpoznatijih srpskih influenserki i vlogerki koja već godinama privlači pažnju svojim sadržajima o modi, lifestyle-u i svakodnevnom životu. Zahvaljujući aktivnom prisustvu na društvenim mrežama i YouTube kanalu, stekla je stotine hiljada pratilaca širom regiona i šire.

Poslednjih godina Zorannah je sve otvorenije delila delić svog privatnog života, a posebno pažnju javnosti izazvala je njena veza sa američkim golmanom Eloyom Rumom koji joj je sada verenik.

U jednom od najnovijih Instagram storija, koji je Zorannah podelila sa svojim pratiocima, influenserka je pokazala kako ona i njen verenik uživaju u prvoj zajedničkoj kući koju su kupili i gde sada žive. Snimak je pun emotivnih trenutaka — par se romantično grli i ljubi u lepo sređenom domu, dok se raduju zbog novog poglavlja, što je izazvalo brojne pozitivne komentare njihovih fanova.

U snimku koji je influenserka podelila, strastveno ljubi svog verenika a u opisu videa piše:

- Sinoć u našem prvom zajedničkom domu - poglavlje 1 gotovo.

Par je svoju vezu potvrdio nizom zajedničkih objava na Instagramu, a Zorannah je javno pokazala i verenički prsten kojim ju je Eloj verio.

Njihova ljubavna priča, koja je započela onlajn, kasnije se razvila u stabilnu vezu, što su oboje više puta isticali kao jedan od najlepših trenutaka u svojim životima. Zorannah redovno govori o tome koliko je srećna pored svog partnera i kako zajednički planiraju budućnost — od uređenja doma do potencijalne selidbe i novih poslovnih projekata.

Tokom zajedničkog života, par se preselio iz Srbije u inostranstvo — najpre su živeli u Holandiji, a u planu im je bila i selidba u Ameriku. Zorannah i njen izabranik već dugo dele trenutke iz svoje svakodnevice na društvenim mrežama, pokazujući kako izgledaju njihove rutine, putovanja i intimni trenuci.

