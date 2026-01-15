AKTUELNO

PRVI PUT NIJE DOŠAO NA POMEN OCU! Veljko Ražnatović se oglasio na godišnjicu Arkanove smrti: Krst nositi nama je suđeno... (FOTO)

Porodica i prijatelji danas su obeležili 26. godišnjicu smrti Željka Ražnatovića Arkana na Novom groblju, ovog puta bez njegove dece, Veljka i Anastasije.

Ovo je prva godina da se Veljko nije pojavio na groblju na godišnjicu očeve smrti, jer je, kao što smo već pisali, na pripremama u Rusiji, gde će provesti narednih godinu dana.

Ovo je prva godina da se Veljko nije pojavio na groblju na godišnjicu očeve smrti, jer je, kao što smo već pisali, na pripremama u Rusiji, gde će provesti narednih godinu dana.

"Krst nositi nama je suđeno, strašne borbe s' svojim i s' tuđinom. Težal vijenac, al' je voće slatko. Vaskrsenje ne biva bez smrti. Šta je bilo, opet biće. 15.01.2000." - napisao je Veljko uz Arkanovu fotografiju.

Stojke došao na Arkanov pomen

Podsetimo, nevenčani suprug Katarine Živković, Nebojša Stojković Stojke, danas se pojavio na pomenu Željka Ražnatovića Arkana na Novom Groblju, ali je očigledno pokušao da ostane neprimećen.

Sa kačketom duboko navučenim na glavu i tamnim naočarima za sunce, Stojković je sve vreme gledao u zemlju i izbegavao poglede prisutnih, jasno je bilo da želi da se „sakrije od očiju javnosti“. Okupljeni su šapatom komentarisali njegov dolazak, dok je on brzo prošao pored ljudi koji su došli da ispoštuju nekadašnjeg komadanta, stao sa strane, ne želeći da privlači pažnju.

Iako je pokušao da se stopi s masom, njegov dolazak nije prošao nezapaženo. Naročito kada je prišao pevačici sa kojom se pozdravio i srdačno izljubio. Sa njim su bili i pripadnici obezbeđenja koji su sve vreme nadgledali i pratili situaciju.

Stojković je dugogodišnji prijatelj Ražnatovića. Retki su trenuci kada se Nebojša pojavljuje u javnosti, očigledno da godišnjicu prijatelja ove godine nije želeo da propusti.

