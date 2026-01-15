AKTUELNO

ŠOK OBRT! STARLETA SE POMIRILA SA DEČKOM NAKON RASKIDA VERIDBE! Prva njegova izjava o njihovom odnosu: U znak pomirenja dobiće...

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Ava Karabatić nikad srećnija.

Rijaliti takmičarka Ava Karabatić krajem prošlog meseca je pričala koliko je srećna zbog veze sa izvesnim Lazarom - Ivanom, dok je nedavno otkrila da su, ipak, stavili tačku na njihovu romansu. Međutim, usledio je obrt, pa su se pomirili, a on je dao prvu izjavu o njihovom odnosu.

- Oboje smo malo digli noseve, jer smo egocentrični. Generalno niko nije kriv za svađu. Sad sedimo u kafiću, a posle idemo i na neku klopicu. U znak pomirenja pašće i neki lep buket cveća - rekao je Lazar - Ivan.

Foto: Instagram.com

- Pomirili smo se ipak. Kad se neko previše voli, dođe do nekih nesuglasica. Uvek dajem dve šanse, tri nikako. Došlo je do nekog nesporazuma, kod mene se nikad nisu dešavali raskidi zbog neke treće osobe. Nije prevara u pitanju, to je najlakše. Zaista nikad nisam imala problem s tim. Oboje smo spustili loptu. Kad nekog zavoliš, tako to ide. Nastavljaju se planovi za bebu, za svadbu možda - rekla je Ava Karabatić potom.

Ava Karabatić je, inače, prošlog meseca pokazala prsten i navela da je verena. Ona se na društvenim mrežama tad oglasila i istakla da njen verenik zaista postoji, iako je greškom podelila fotku sa opisom gde piše da je na istoj "izmišljeni AI partner".

Autor: Pink.rs

