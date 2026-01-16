Kaća Živković progovorila o sinu i vezi Mine i Kaspera, pa ponovo pecnula Kiju Kockar: PAMTI, PA VRATI!

Poznata pevačica Katarina Živković je pred večerašnji nastup u srpskoj prestonici pričala sa predstavnicima sedme sile, pa je prokomentarisala niz tema koje intrigiraju javnost.

Šturo se dotakla bivše drugarice Kije Kockar, a otkrila je i šta misli o vezi Mine Kostić i Kaspera iz Amerike.

- Napolju je hladno, a ja u sandalama! Sad sam to shvatila, znači stvarno... Ugrejaće me jedna rakijica posle! U toplije krajeve planiram da odem uskoro, na desetak dana. Javiću vam se odatle! - kazala je ona.

- Tokom praznika sam vodila računa o ishrani, pa sam se ugojila tri kilograma! Vidi se, vidi se! Jela sam, sve sam pojela, jako sam zadovoljna! - rekla je Katarina Živković.

- Snimam sina stalno, nek je živ i zdrav! Svim ljudima koje volim sam poželela zdravlje, svi su bolesni, prehlađeni, samo zdravlje! Ako su zdravi, to je najbitnije! Da li maštam o venčanici? Nemam komentar - kazala je Kaća, a na pitanje šta bi poželela Kiji Kockar, sa kojom je prošle godine prekinula prijateljstvo, rekla je:

- Imate li neko sledeće pitanje? Pola stvari koje su se desile u prošloj godini sam i zaboravila! Nisam zlopamtilo, ali pamti pa vrati.

Prokomentarisala je vezu koleginice Mine Kostić i Kaspera, o kojoj se naširoko priča.

- Ja bih volela da dobiju dete, ona je divna žena. Ja verujem u ljubav, što da ne i preko društvenih mreža - istakla je Kaća.

Autor: M.K.