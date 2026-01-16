OTPRATILA RELJU SA INSTAGRAMA, SPAKOVALA KOFERE, PA POKAZALA GDE SAD BORAVI! U jeku skandala zbog navodne afere svog muža, Nikolija napustila dom, evo sa kim je (FOTO)

Nikolija je otkrila gde je otišla nakon što je spakovala kofere i napustila dom u jeku skandala o Reljinoj prevari.

Pevačica Nikolija Jovanović je sa Instagrama otpratila muža Relju Popovića, a dok mediji bruje o navodnoj preljubi pevača, ona je spakovala je kofere i bez njega otišla iz Srbije. Nikolija trenutno boravi u Italiji, odakle je i objavila niz fotografija i pokazala kako uživa sa svojom polusestrom Teodorom, te da je spekulacije o njoj i Relji ni malo ne dotiču.

- Žensko putovanje - napisala je Jovanovićeva u opisu fotografije, a mnoge je začudilo što njen suprug nije sa njom.

Kasnije je Nikolija podelila još fotografija, te otkrila da je otišla na skijanje u Italiji.

Otpratila ga na društvenim mrežama

Iako se ni Relja, a ni njegova partnerka Nikolija Jovanović do sad nisu oglašavali, ona je na društvenim mrežama povukla šok potez koji je mnoge iznenadio. Naime, pevačica je sa svoje liste pratilaca sklonila Relju.

Još uvek nije poznato zbog čega je ovo uradila, niti se oglašavala, a ostaje da vidimo šta će ona reći za medije i da li to ima veze sa navodnom aferom o kojoj danima svi pričaju.

Autor: M.K.