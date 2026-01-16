AKTUELNO

Domaći

OTPRATILA RELJU SA INSTAGRAMA, SPAKOVALA KOFERE, PA POKAZALA GDE SAD BORAVI! U jeku skandala zbog navodne afere svog muža, Nikolija napustila dom, evo sa kim je (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Nataša Rajaković ||

Nikolija je otkrila gde je otišla nakon što je spakovala kofere i napustila dom u jeku skandala o Reljinoj prevari.

Pevačica Nikolija Jovanović je sa Instagrama otpratila muža Relju Popovića, a dok mediji bruje o navodnoj preljubi pevača, ona je spakovala je kofere i bez njega otišla iz Srbije. Nikolija trenutno boravi u Italiji, odakle je i objavila niz fotografija i pokazala kako uživa sa svojom polusestrom Teodorom, te da je spekulacije o njoj i Relji ni malo ne dotiču.

Foto: Instagram.com

- Žensko putovanje - napisala je Jovanovićeva u opisu fotografije, a mnoge je začudilo što njen suprug nije sa njom.

Foto: Instagram.com

Kasnije je Nikolija podelila još fotografija, te otkrila da je otišla na skijanje u Italiji.

Foto: Instagram.com

Foto: Instagram.com

Otpratila ga na društvenim mrežama

Iako se ni Relja, a ni njegova partnerka Nikolija Jovanović do sad nisu oglašavali, ona je na društvenim mrežama povukla šok potez koji je mnoge iznenadio. Naime, pevačica je sa svoje liste pratilaca sklonila Relju.

Foto: Instagram.com

 Još uvek nije poznato zbog čega je ovo uradila, niti se oglašavala, a ostaje da vidimo šta će ona reći za medije i da li to ima veze sa navodnom aferom o kojoj danima svi pričaju.

Autor: M.K.

#Afera

#Anita Stanojlović

#Nikolija Jovanović

#Prevara

#Relja Popović

#Skandal

POVEZANE VESTI

Domaći

DOSTA JOJ JE SVEGA! Nakon skandala sa suprugom, Luna spakovala kofere i pobegla iz Beogreda! Evo gde se nalazi! (FOTO)

Domaći

Više nije Poršelina, sada je Dubaijolina! Slađa ne prestaje da intrigira, evo kakav ŠOK potez je povukla (FOTO)

Domaći

Kalinićeva bivša žena napustila Srbiju u posebnom društvu: Ne skida osmeh, evo gde uživa

Domaći

Maja Marinković u jeku skandala sa Carem pobegla u Dubai: Vrelim fotkama srušila mreže, svi se okreću za CRNOM MAMBOM iz Srbije!

Domaći

Imala je 19 godina kad je uplovila u vezu s Darkom Lazićem! Rodila mu je sina i nakon VERIDBE je nestala, a sad je pokazala kako se baškari (FOTO)

Domaći

SPREMNA ZA UŽIVANJE! Anastasija Ražnatović spakovala kofere, odlazi na OVU LUKS DESTINACIJU! (FOTO)