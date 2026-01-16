NIKOLIJA OTKRILA ZAŠTO SE ONA I RELJA NISU VENČALI! Zajedno su više od jedne decenije, imaju dve ćerke: Postoji više razloga...

Nikolija Jovanović i Relja Popović su u centru pažnje javnosti jer ga je ona otpratila sa Instagrama, što je podgrejalo sumnje da nisu u dobrim odnosima usred priča o prevari. Njih dvoje su zajedno od 2014. godine, a pevačica je jednom prilikom otkrila zašto se nikada nisu venčali.

Nikolija je, naime, jednom prilikom otkrila zbog čeda se njih svoje nisu venčali, iako su zajedno oko 11 godine. Nikolija Jovanović i Relja Popović su dobili dve ćerke Reu i Hanu.

- Postoji više razloga zbog kojih se nismo venčali. Mada, što bi rekla jedna moja prijateljica: Imaš dvoje dece i možeš ti to da zoveš kako želiš, ali to ti je brak – rekla je Nikolija, pa nastavila:

- Nikada nismo bili na nekoj svadbi i rekli: E, ovo je baš gotivno. I mi bismo mogli tako. Ja sam, možda, bila na dve svadbe u životu. Od toga, na jednoj sam bila kuma.

"Ne treba nam papir za ljubav"

Nikolija je priznala i to da njoj i Relji "papir" ne znači mnogo.

- Ne znam, možda se to nekad promeni. Možda nas nešto ponese i poželimo da se venčamo, ali sada nam je baš lepo ovako. Ne vidim zašto treba zakon staviti iznad ljubavi. Mora li da postoji još neka potvrda iznad potvrde ljubavi – zapitala se pevačica.

Podsetimo, Nikolija Jovanović otpratila je svog supruga Relju Popovića sa Instagrama usred priča o prevari, zbog čega je nastao potpuni haos na društvenim mrežama.

- Ljudi, Nikolija je stvarno otpratila Relju sa Instagrama, glasio je jedan komentar na "X"mreži koji je pokrenuo lavinu komentara njihovih fanova.

Inače, Vesna Zmijanac je nedavno prokomentarisala priče da je Relja prevario njenu ćerku Nikoliju.

Autor: M.K.