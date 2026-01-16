BIVŠA ŽENA ČEDE JOVANOVIĆA SA NOVIM DEČKOM UŽIVA U AMERICI: Izvršitelji došli u stan u kojem su porodično živeli, a Jelena započela skroz drugi život

Političar Čeda Jovanović prošao je juče kroz pravu dramu kada su mu izvršitelji zakucali na vrata stana u kojem trenutno živi sa prijatelj Acom Kosom, a u kojem je nekada živeo sa bivšom suprugom Jelenom od koje se razveo. Čeda i Aca su se potom vratili u stan i Jovanović je ispričao gde je nastao problem.

Naime, dok Čeda Jovanović prolazi kroz turbulentan period, njegova bivša supruga Jelena Jovanović se, kako je "Blic" pisao pre nekoliko meseci odselila u Ameriku i našla je novu ljubav sa kojom uživa. Tada je političar u svojoj objavi to misterizno i nagovestio na Instagramu rečima: "Jela u novom svetu živi prve dane novog života".

"Anđa sa drugaricom na prvom treningu u gym-u, Zora u Edinburgu “broji sitno” do uskršnjeg raspusta u Beogradu, Jana u Parizu, Mihajlo pred put u Barselonu u Engleskoj piše akreditacije za master, Jela u novom svetu živi prve dane novog života, Alex, Dzeremaja, Snow, Django, Kera (macor) & ja uz Sinatru gledamo kako po nama pada suton Pregrevicke noći - napisao je Čeda uz snimak dok sedi na krevetu i peva, a u jednom trenutku mnogima se učinilo i da briše suze sa lica, što je mnoge ganulo i rastužilo.

Inače, Čedomir Jovanović i Jelena su se razveli nakon 25 godina braka u kom su dobili četvoro dece.

Čeda o drami sa izvršiteljima: "Dom se tako ne prodaje"

Podsetimo, Čeda Jovanović je pred našim kamerama rekao da se u Višem sudu vodi postupak, te da su izvršitelji došli zbog toga što je stan u kojem živi u stečajnoj masi. Kako Čeda tvrdi, on je otkupio stan od jednog preduzeća ne znajući da je nekretnina bila zalog za kredit koji su prethodno na ime firme podigli.

- Ja ovde živim 18 godina tako što sam potpisao kupoprodajni ugovor. Uselio se, adaptirao stan za Jelenu, decu, mene... Prošle su godine, a onda se u jednom trenutku taj stan pojavio u stečajnoj masi nekog preduzeća koje nema nikakve veze sa preduzećem od kojeg sam kupio stan. Ispostavilo se da taj pokrenuti stečaj po zakonu obavezuje stečajnog upravnika da svu imovinu objedini i da počne da se stara od njoj, da je proda kada se steknu uslovi, a time je obuhvaćen i moj stan - započeo je priču Čeda, pa nastavio:

- Kada smo za to saznali, angažovali smo advokate koji su utvrdili da su napravljeni brojni prekršaji i propusti koji nemaju veze sa stečajnim upravnikom i javnom izvršiteljkom koja je danas došla. Ona po zakonu mora da izađe i mi smo porazgovarali, tu moraju i svedoci da budu i policija mora biti prisutna.

Na priče da je on prodao stan i da iz njega ne želi da izađe rekao je:

- Ovo je moj porodični dom, tu su soba moje dece. Dom se tako ne prodaje, tako da je neistina da sam ja prodao ovaj stan bilo kome. Aca Kos i ja živimo zajedno. Živim i dišem zajedno sa njim - rekao je Čeda.- Podrška sam od srca, bez interesa - dobacio je Aca Kos.

Autor: M.K.