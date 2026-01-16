IMA MILIONE, A DECA MU ŽIVE KAO SIROTINJA! Ibrahimović šokirao svet: Ne da im privatni avion, tera ih da jedu SAMO 3 STVARI, a razlog je brutalan!

Legendarni fudbaler Zlatan Ibrahimović (44) šokirao je javnost detaljima o vaspitanju svojih sinova, Maksimilijana (19) i Vinsenta (17). Iako na računu ima milione, Ibra ne dozvoljava deci da žive kao „razmaženi bogataši“, a njegove metode vaspitanja mnogima deluju surovo!

Gostujući u podkastu kod Slavena Bilića, Zlatan je otkrio da je u elitnoj školi na Beverli Hilsu, gde su svu decu dovozili privatni vozači u limuzinama, on svojim sinovima postavio jasan uslov.

„Svi imaju vozače, moji idu BICIKLOM“

Ibrahimović nije želeo da popusti pred trendovima holivudske elite. Dok su njihovi vršnjaci uživali u luksuzu, Ibrini naslednici su morali da se pomuče.

„U školi sam video samo dva bicikla – Vinsentov i Maksimilijanov. Kupio sam im ih i rekao: 'Uzmite bicikle i idite sami u školu.' Bio sam strog, ali sam mislio na njihovo dobro. Ako sa 18 godina nisu samostalni, onda ja nisam uspeo kao roditelj“, sasekao je Zlatan.

NEMA PRIVATNIH AVIONA I INSTAGRAMA!

Zlatan i njegova partnerka Helena Seger drže sinove pod „staklenim zvonom“ kada su u pitanju poroci bogatstva. Ibrahimović je otkrio da porodica namerno putuje komercijalnim, jeftinijim letovima kako bi deca videla realan život, a privatni avioni su za njih zabranjena zona.

Takođe, stroga cenzura vlada i na mrežama – stariji sin je Instagram dobio tek ove godine, dok mlađi Vinsent i dalje nema profil!

„Ja sam uspeo uz hleb i bolonjeze, možete i vi“

Ibrahimović je sinovima objasnio da novac ne kupuje sreću i podsetio ih na svoje siromašno detinjstvo.

„Mleko, hleb i bolonjeze. Sa te tri stvari sam ja uspeo. Kažem deci, ako sam mogao ja, možete i vi. Imam više novca nego moji roditelji, ali njih učim disciplini i skromnosti“, zaključio je jedan od najboljih fudbalera svih vremena u svom prepoznatljivom stilu.

