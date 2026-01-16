AKTUELNO

Sanja Marinković u teretani, a pored nje ČINIJA SA LEDOM: I kad imate virus toniziranje i istezanje su prihvatljivi (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Voditeljka Sanja Marinković podelila je fotografiju iz teretane i otkrila koje vežbe možete da radite i dok traje sezona virusa. Pored nje je sve vreme bila činija leda.

Sanja Marinković je, naime, objavila fotografiju iz teretane i dala savet svim vežbačima.

- I kada imate virus toniziranje i istezanje su prihvatljivi, napisala je Sanja Marinković koja je slikala zategnute noge, činiju leda i strunjaču za istezanje.

U teretani ispija kafu

Inače, nedavno je Sanja Marinković otkrila da njena jutra počinju u teretani, a dok trči na traci ispija piće koje nikome ne bi palo na pamet da uzme dok vežba.

Foto: Instagram.com

- Za mene je ovo najbolji početak dana. Ako niste znali, espreso kafa ubrzava proces sagorevanja masti pri aerobnom vežbanju. Probajte - napisala je ona na Instagramu, a nakon vežbi koristi ergonomski rol masažer.

"Jedem sirovu hranu"

Sanja je jednom prilikom naglasila da je za njen izgled zaslužna zdrava ishrana.

- Volim pravilnu ishranu i sve manje jedem meso. Poslušala sam neke mudrije od mene, i uglavnom jedem sirovu hranu. Zapravo ne jedem ništa (smeh). Mislim da sam pre 15 godina u restoranu naručila glavno jelo, to uopšte ne radim, ne naručujem i ne jedem glavna jela, radije naručim malo startera. I nije to odricanje, ja u tome uživam, našla sam neki sistem koji mi odgovara. Treniram, ujutru ne jedem ništa, popijem samo sok, posle kafu i oko 13h prvi put unesem hranu - otkrila je voditeljka i priznala da je veliki broj namirnica potpuno izbacila iz ishrane.

Autor: M.K.

