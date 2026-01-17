Nevena Božović progovorila o sestri, pa otkrila u kakvom su odnosu: Jako je teško, shvatiš tek kad doživiš...

Ona je govorila i o sličnostima i razlikama u pristupu vaspitanja i naglasila kako se one međusobno dopunjuju.

Pevačica Nevena Božović progovorila je o odnosu sa sestrom, objasnila da se njih dve podržavaju i jedna drugoj pružaju korisne savete.

- Moja sestra je moj uzor otkad sam bila mala, a u međuvremenu je odrasla i ona i postala takođe mama. Pošto sam pre nje postala mama, trudim se da je podržavam koliko mogu i da joj dam savete kada su stvarno konkretni, rekla je Nevena Božović i dodala da davanje saveta nije uvek jednostavno.

- Da, ali to je jako teško zato što kad stvarno doživiš nešto, shvatiš, e ona mi je… Džaba ja joj pričam sada u ovom trenutku nešto, sigurno me neće poslušati. I onda shvati, sama kaže: „E, pa bila si u pravu stvarno“, kaže pevačica.

- Obe smo slične po tom pitanju. Ne voli ni ona previše da dobije savete, a ni ja. Ja gledam ono što je konkretno, kada kupi vina ili kada su neke stvari koje sam s decom prošla. Tu volim da joj dam savet, mada i ona potpuno drugačije od mene. Ona je mnogo sporija, voli sve polako i temeljno, za razliku od mene koja od jutra do sutra zna šta ću kada da odradim, rekla je Božovićeva i dodala koliko je važno lično iskustvo.

- Džaba joj pričam, shvati sama, rekla je Nevena.

"Pitam se kako sam imala snage za sve to"

Inače, Nevena Božović iskreno je govorila o dolasku u Beograd iz Kosovske Mitrovice, prvim velikim životnim promenama i iskustvu koje je stekla kao i nove prijatelje koji su tu uvek bili za nju.

– Naravno, ja sam svakog vikenda putovala i bila sa mojima, onda se nedeljom vraćala i direktno sa autobuske stanice išla na fakultet. I sad se pitam kako sam imala snage za sve to, ali kada ste mlađi imate motiv i cilj, pa ništa nije teško. Svake nedelje sam bila u kući – navela je Božovićeva.

Autor: M.K.