Trudna Edita Aradinović: Pevačica van sebe od sreće

Pevačica Edita Aradinović (32) je trudna.

Edita je na početku trudnoće i čeka svoje prvo dete sa emotivnim partnerom Nenadom Stevićem, piše Telegraf.rs.

- Ona je u 3. mesecu trudnoće i odlično se oseća. Aktivna je, putuje, sve joj je potaman. Oboje su van sebe od sreće zbog ove vesti - kaže izvor Telegrafa.

Podsetimo, Edita se sa novim partnerom prvi put u javnosti pojavila 7. novembra 2025. godine, na koncertu Emine Jahović u Sava Centru.

- Kao što možete da vidite, kraj mene je... Rekla sam - kad bude bilo vredno pomena, ja ću pričati, pokazati ga! Ne krijem - rekla je Edita uzbuđeno tom prilikom.

Autor: Pink.rs